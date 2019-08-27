HABER

Paraşütler gökyüzünde süzülecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 12:02 | Son Güncelleme

Mustafakemalpaşa Belediyesi’nin ev sahipliğinde bu yıl 10.’su düzenlenen Turizm ve Havacılık Festivali hafta sonu gerçekleştirilecek.31 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivale Türkiye’nin birçok şehrinden yüzlerce yamaç paraşütçüsü katılacak.

Paraşütler gökyüzünde süzülecek

Mustafakemalpaşa Belediyesi’nin ev sahipliğinde bu yıl 10.’su düzenlenen Turizm ve Havacılık Festivali hafta sonu gerçekleştirilecek.
31 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivale Türkiye’nin birçok şehrinden yüzlerce yamaç paraşütçüsü katılacak. Sportif Havacılık Kulübü ile birlikte tertiplenen Turizm ve Havacılık Festivali, elverişli hava akımlarına sahip olan 420 metre yükseklikteki Erkızı Tepesi’nde yapılacak. Arka arkaya havalanan paraşütçüler, iki gün boyunca Mustafakemalpaşa semalarını renklendirecek.
Yamaç paraşütüyle yolcu olarak uçmak isteyenler bu yıl da tandem paraşütle (iki kişilik paraşüt) uçuş heyecanı yaşayabilecek. 10.’cu Havacılık ve Turizm Festivali’ne katılmak isteyen doğa ve sporseverler için belediye Adnan Menderes Meydanı’ndan araç kaldıracak.

Paraşütler gökyüzünde süzülecek

Paraşütler gökyüzünde süzülecek

Turistlerin gözde ülkesiydi! Tanınmaz halde Turistlerin gözde ülkesiydi! Tanınmaz halde
TMSF'den satılık santrallerTMSF'den satılık santraller
11 yaşında kitap yazdı, yayımlamak istiyor11 yaşında kitap yazdı, yayımlamak istiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

Lüks sitede 176 bin liralık şok

Lüks sitede 176 bin liralık şok

MasterChef'te gergin anlar! Stüdyodan kovdu

MasterChef'te gergin anlar! Stüdyodan kovdu

Sigaraya zam mı geldi? Haberler sonrası resmi açıklama geldi!

Sigaraya zam mı geldi? Haberler sonrası resmi açıklama geldi!

AFAD duyurdu! 07.31'de deprem oldu

AFAD duyurdu! 07.31'de deprem oldu

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu: O konuda arkadaşlarımı her gün silkeliyorum

'O konuda arkadaşlarımı her gün silkeliyorum'

Sakarya'da kenevir ekili araziye tuzak kurmuşlar

Böylesi ilk kez görüldü! Ekiplerin dikkati ortaya çıkardı

Sağlık Bakanı Koca'dan yüz nakli olmayı bekleyen Leyla ile ilgili açıklama

Türkiye'nin seferber olduğu Leyla için flaş açıklama

Zonguldak'ta 3 çocuk annesi kadına baltalı saldırı!

Baltalı saldırıya maruz kaldı: Sonum Emine Bulut gibi olacak

Kadın sürücü ve otizmli oğlunu trafikte sıkıştırmışlardı! Yakalandılar

Kadın sürücüye dehşeti yaşatmışlardı! Yakalandılar

Öğretmen marketçiyi pompalı tüfekle vurdu

Öğretmen marketçiyi pompalı tüfekle vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.