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Paraya ihtiyacı olan kişileri hedef alıp icraya verdiler! Adana'da tefecilik operasyonu: 'Binbir Surat' da yakalandı

03.01.2023 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Para ihtiyacı olan yüzlerce kişiye senet ve çek karşılığı faizle borç verdiler, borcunu ödemeyenleri icraya verip dudak uçuklatan tutarda haksız kazanç elde ettiler. Adana'da tefecilik yaptığı öne sürülen 21 kişiye yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda aralarında 'Binbir Surat' lakaplı Z. K.'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda şüphe gözaltına alındı.

Paraya ihtiyacı olan kişileri hedef alıp icraya verdiler! Adana'da tefecilik operasyonu: 'Binbir Surat' da yakalandı

Adana'da tefecilik yapan kişiler tespit edilip şafak operasyonuyla düğmeye basıldı. 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 12 milyon 600 bin TL haksız kazanç elde edilen çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken 'Binbir Surat' lakaplı kadınla ilgili detay dikkat çekti.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, tefecilik yaptığı öne sürülen 21 kişiyi tespit etti.

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PARAYA İHTİYACI OLAN KİŞİLERİ HEDEF ALDILAR

Şüphelilerin, paraya ihtiyacı olan 254 kişiye senet ve çek karşılığı faizle borç verdiği, borcunu ödeyemeyenleri ise icraya vererek 12 milyon 600 bin TL haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

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Ekipler, bu sabah 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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'BİNBİR SURAT' DAHA ÖNCE DE GÖZALTINA ALINMIŞ

Daha önce de 'tefecilik' suçundan gözaltına alınan 'Binbir Surat' lakaplı Z. K.'nin de aralarında olduğu çok sayıda şüpheli, gözaltına alındı.

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Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tefeci Adana şafak operasyonu

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