HABER

Paris'te yangın faciası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

DÜNYA HABERLERİ  | 05.02.2019 07:23 | Son Güncelleme

Paris'te bir binada çıkan yangında en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtiliyor.

Paris'te yangın faciası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Fransa'nın başkenti Paris'te 8 katlı bir binada yangın çıktı. Yangın sebebiyle en az 7 kişinin yaşamını yitirdiği ve 28 kişinin yaralandığı belirtildi.

PARTNERÖpücüklü kahvaltıÖpücüklü kahvaltı
Türkiye'nin ilk kadın semt pazarı Diyarbakır'da: 'Yapamazsınız dediler, başardık'Türkiye'nin ilk kadın semt pazarı Diyarbakır'da: 'Yapamazsınız dediler, başardık'
'Dünya Genelinde Özgürlükler Gerilemeye Devam Ediyor''Dünya Genelinde Özgürlükler Gerilemeye Devam Ediyor'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
paris yangın Fransa

En Çok Okunan Haberler

Kurtulmuş: Anketlerde açık ara öndeyiz!

Kurtulmuş: Anketlerde açık ara öndeyiz!

Pazar yerini kana buladılar! Çok sayıda gözaltı var!

Pazar yerini kana buladılar! Çok sayıda gözaltı var!

Trump'la ilgili özel bilgiyi sızdırdılar!

Trump'la ilgili özel bilgiyi sızdırdılar!

Oryantal Didem ahlaksız teklifi canlı yayında anlattı! 'Para hiç sorun değil!'

Oryantal Didem ahlaksız teklifi canlı yayında anlattı! 'Para hiç sorun değil!'

Ünlü oyuncudan Çukur'a askerlik molası!

Ünlü oyuncudan Çukur'a askerlik molası!

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Uyurken sevgilisi ve arkadaşının tecavüzüne uğramış

Uyurken sevgilisi ve arkadaşının tecavüzüne uğramış

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Facianın görüntüleri ortaya çıktı!

Facianın görüntüleri ortaya çıktı!

ABD'den dünyayı şoke eden karar! Resmen çekildi

ABD'den dünyayı şoke eden karar! Resmen çekildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İklim bilimcilerden korkutan açıklama

İklim bilimcilerden korkutan açıklama

Endonezya'da 6,1 şiddetinde deprem!

Ülke beşik gibi sallandı!

'Barışçıl çözüm' için toplanan Lima Grubu'ndan Venezuela ordusuna şaşırtan çağrı!

'Barışçıl çözüm' için Venezuela ordusuna çağrı!

Trump'la ilgili özel bilgiyi sızdırdılar! Her sabah tam 5 saat...

Trump'la ilgili özel bilgiyi sızdırdılar!

İtalya'dan Venezuela sürprizi!

İtalya'dan Venezuela sürprizi!

Suudi Arabistan'da idama mahkum edilmişti! Türkiye harekete geçti

Suudi Arabistan'da idama mahkum edilmişti! Türkiye harekete geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.