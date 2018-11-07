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Paris'teki Netanyahu - Putin görüşmesi iptal edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 00:44 | Son Güncelleme

Paris'teki Netanyahu - Putin görüşmesi iptal edildi

KUDÜS (AA) - İtilaf devletleri ile Almanya arasında 11 Kasım 1918'de imzalanan ateşkes anlaşmasıyla, 1. Dünya Savaşı'nı resmi olarak bitiren "Ateşkes Günü"nün 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Fransa'nın başkenti Paris'teki anma törenlerine katılması beklenen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Rusya Devlet Başkanı Vladamir Putin'in yapacağı görüşmenin iptal olduğu bildirildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunda (KAN) yer alan haberde, Suriye üzerinden Tel Aviv ile Moskova hattında yaşanan gerginliğin sürmesi nedeniyle iki lider arasındaki görüşmenin iptal edildiği belirtildi.

İsrail'in eylül ayında Rus askeri uçağının düşürülmesinin sonra da Suriye'ye yönelik hava saldırılarını devam ettiği bilgisini kamuoyuyla paylaşması nedeniyle Moskova yönetiminin Tel Aviv'e kızgın olduğu aktarılırken, görüşmenin iki liderin ortaklaşa aldığı kararla mı yoksa tek taraflı olarak mı iptal edildiğine ilişkin detaya yer verilmedi.

Hem Moskova hem Tel Aviv'den görüşmenin iptal edildiği yönündeki habere ilişkin henüz bir açıklama yapılmasa da İsrail basını, Netanyahu'nun Putin ile yapacağı görüşmenin iptal olması sebebiyle Paris'teki anma törenlerine katılmamayı gözden geçirdiğini yazdı.

KAN'ın haberine göre, 11 Kasım'da yapılması planlanan ancak iptal edilen Netanyhu-Putin görüşmesi, iki lider arasıdında Rus askeri uçağının Suriye'de düşürülmesinden sonra yapılacak ilk görüşme olacaktı.

Başbakan Netanyahu, geçen ay yaptığı açıklamada Putin ile "yakın bir zamanda" görüşeceğini duyurmuştu.

Rusya'ya ait İl-20 askeri uçağı, 17 Eylül'de, Suriye'deki Beşşar Esed rejimine ait S-200 hava savunma sistemi tarafından düşürülmesinin ardından Tel Aviv ile Moskova arasındaki ilişkiler gerilmişti.

Rus yetkililer, Lazkiye kentinde rejime ait bir depoya hava saldırısı düzenleyen İsrail'e ait F-16 savaş uçaklarının 15 Rus askerinin içinde bulunduğu İl-20'yi kalkan olarak kullandığı için bu uçağın füzelere hedef olduğunu öne sürmüştü.

İsrail yönetimi ise Rus uçağının Beşşar Esad rejimine ait hava savunma sistemi tarafından vurulduğunu ve olaydan Suriye rejiminin sorumlu olduğunu ileri sürerek Rusya'nın suçlamalarını reddetmişti.

Rusya bu olayın ardından Esed rejimine, S-300 hava savunma sistemleri vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Binyamin Netanyahu israil Rusya Vladamir Putin

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