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Park ettiği aracının yanına geldiğinde tekerlektekini görünce dondu kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 10:56 | Son Güncelleme

Sivas’ta aracını kendisine ait olmayan bina önüne park eden vatandaş geri geldiğinde otomobilini tekerinden zincirlenmiş halde buldu.

Olay Sivas'ın Kadıburhanettin Mahallesinde meydana geldi. Akraba ziyareti için mahalleye uğrayan Kerim Uslu sokakta bir bina önünde boş bulduğu araç park yerine otomobilini park etti. Bir süre sonra aracının başına dönen Uslu, otomobilini tekerinden sabit bir demire zincirle kilitlenmiş bir şekilde buldu. Otomobilini zincirlenmiş bir şekilde bulan Uslu, büyük bir şaşkınlık yaşadı. Uslu, araç parkının yasak olduğuna dair herhangi bir ibarenin olmadığını iddia etti ve yapılan bu hareketle aracının gasp edildiğini belirtti. Kerim Uslu emniyet ekiplerinin tutacağı rapor doğrultusunda aracını zincirleyenlerden şikayetçi olacağını da söyledi.

"BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADIM"

Aracını park etmesinin ardından kısa bir süre sonra aracının başına geldiğinde aracını zincirlenmiş bir halde bulduğunda büyük şaşkınlık yaşadığını belirten Kerim Uslu, ”Aracımızı bina önüne park ettiğim için aracımız zincirlemişler. Burada araç parkının yasak olduğuna dair bir levha veya tabela bulunmuyor. Buraya araç parkı yapılmamasına dair herhangi bir ibare yoktur. Kendilerine ait park yeri olduğu iddiasındalar. Aracı da gasp edercesine zincirleyip aracımı bağlamışlar. Çok acil işim olmasına rağmen 2 saattir buradayım ve aracımı çıkartamıyorum. Polis ekiplerine haber verdim. Ekip otosu gelecek ve gerekli suç duyurusunda bulunacağım. Şikayetçiyim ve gerekli işlem yapılacak. Kayınvalidemi ziyarete geldik aracımı buraya bırakmıştım, geri geldiğimde aracımı zincirlenmiş bir durumda buldum. İki saattir burada bu şekilde bekliyorum" dedi. (İHA)


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Sivas park araç otomobil

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