HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Park ettiği TIR'ın altında kaldı! Korkunç ölüm saniye saniye görüntülendi

Park ettiği TIR'ın altında kaldı! Korkunç ölüm saniye saniye görüntülendi

05.10.2022 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da bir kişi, park ettiği TIR'ın altında kalarak hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kaza D-400 karayolu Adana-Osmaniye yönü 30. kilometrede meydana geldi.

62 yaşındaki Mustafa Tozkoparan, TIR'ın yol kenarına park etti. Ardından TIR'dan inen Tozkoparan, TIR'ın önünde yürümeye başladı. Bu sırada TIR'ın frenleri boşaldı ve TIR Mustafa Tozkoparan’a çarpıp, ardından Suat Selvi idaresindeki kamyona çarparak durdu.

TIR'ın altında kalan Mustafa Tozkoparan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tozkoparan, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk askeri görevlendirildi! 6 ay sürecekTürk askeri görevlendirildi! 6 ay sürecek
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a net mesaj! 'Gereği neyse yapmaya hazırız'Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a net mesaj! 'Gereği neyse yapmaya hazırız'
Avukat Meltem Banko: Yüzü gözü paramparçaydıAvukat Meltem Banko: Yüzü gözü paramparçaydı
Anahtar Kelimeler:
Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ve o borçlar siliniyor: Kritik rakam 100!

Ve o borçlar siliniyor: Kritik rakam 100!

Canlı yayında asgari ücret mesajı! 2023...

Canlı yayında asgari ücret mesajı! 2023...

Kadın müdürden erkek mühendise: 'Seks hayatın nasıl gidiyor?'

Kadın müdürden erkek mühendise: 'Seks hayatın nasıl gidiyor?'

Erdoğan, merakla beklenen mesajını açıkladı! Başörtüsü çıkışına karşılık 'anayasa' teklifi

Erdoğan, merakla beklenen mesajını açıkladı! Başörtüsü çıkışına karşılık 'anayasa' teklifi

Bakan Koca 'talimat verdim' diyerek açıkladı

Bakan Koca 'talimat verdim' diyerek açıkladı

Erdoğan'ın teklifine Kılıçdaroğlu'ndan jet yanıt! 'Eğer...'

Erdoğan'ın teklifine Kılıçdaroğlu'ndan jet yanıt! 'Eğer...'

İlginizi Çekebilir

Kendisi 1.2, sevgilisi 2 metre! Merak konusu: Cinsel hayatları

Kendisi 1.2, sevgilisi 2 metre! Merak konusu: Cinsel hayatları

Herkesin çok sevdiği kuruyemiş! Gizli etkileri deşifre oldu

Herkesin çok sevdiği kuruyemiş! Gizli etkileri deşifre oldu

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Etkisi kesin ama doktorlar uyarıyor

Etkisi kesin ama doktorlar uyarıyor

Bu aile ölüme meydan okuyor! Toplam yaşları 1058 yıl 249 gün

Bu aile ölüme meydan okuyor! Toplam yaşları 1058 yıl 249 gün

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.