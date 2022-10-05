Park ettiği TIR'ın altında kaldı! Korkunç ölüm saniye saniye görüntülendi

Edinilen bilgiye göre, kaza D-400 karayolu Adana-Osmaniye yönü 30. kilometrede meydana geldi.

62 yaşındaki Mustafa Tozkoparan, TIR'ın yol kenarına park etti. Ardından TIR'dan inen Tozkoparan, TIR'ın önünde yürümeye başladı. Bu sırada TIR'ın frenleri boşaldı ve TIR Mustafa Tozkoparan’a çarpıp, ardından Suat Selvi idaresindeki kamyona çarparak durdu.

TIR'ın altında kalan Mustafa Tozkoparan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tozkoparan, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

