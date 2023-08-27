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  4. Park halindeki araçlar alev alev yandı! Sarıyer'de panik anları

Park halindeki araçlar alev alev yandı! Sarıyer'de panik anları

27.08.2023 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarıyer'deki Atatürk Oto Sanayi Sitesi’nde oto tamircinin önünde park halinde bulunan 5 araç henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. Araçların alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Park halindeki araçlar alev alev yandı! Sarıyer'de panik anları

Sarıyer'deki yangın saat 10.30 sıralarında, Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi içinde bulunan bir iş yerinin önünde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle bir araçta başlayan yangın, kısa sürede diğer araçlara sıçradı.

İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan araçları kısa sürede söndürdü.

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5 ARAÇ YANDI

Yangında 3 araç kullanılamaz hale gelirken, 2 araçta da hasar oluştu. Araçların alev alev yandığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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(DHA)

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yangın Sarıyer Otomobil

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