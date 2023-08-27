Park halindeki araçlar alev alev yandı! Sarıyer'de panik anları

Sarıyer'deki yangın saat 10.30 sıralarında, Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi içinde bulunan bir iş yerinin önünde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle bir araçta başlayan yangın, kısa sürede diğer araçlara sıçradı.

İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan araçları kısa sürede söndürdü.

5 ARAÇ YANDI

Yangında 3 araç kullanılamaz hale gelirken, 2 araçta da hasar oluştu. Araçların alev alev yandığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

(DHA)

