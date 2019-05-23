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Park halindeki otomobil alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 01:45 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde park halinde bulunan tüplü bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.Olay İsmetpaşa Mahallesi Levent Caddesi’ndeki otoparkta meydana geldi.

Park halindeki otomobil alev alev yandı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde park halinde bulunan tüplü bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.

Olay İsmetpaşa Mahallesi Levent Caddesi’ndeki otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre park halinde bulunan tüplü bir araç henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü bir anda alev almaya başladı. Nihat Arı’ya ait olduğu öğrenilen aracın alevler içinde olduğunu gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile olası faciayı önlendi.

Can kaybı yaşanmadı
Alınan bilgiye göre yangın esnasında aracın sahibi Nihat Arı’nın şans eseri halısahada olduğu ve herhangi bir can kaybının yaşanmadığı öğrenildi. Bir anda alevler içerisinde kalan araç ise küle döndü. Olay yerine gelen polis ekipleri de yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Park halindeki otomobil alev alev yandı

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