Park yeri kavgası kamerada

Şanlıurfa’da iş yeri sahibi ile sürücü arasında park yeri yüzünden çıkan kavgayı polis havaya ateş açarak ayırdı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesi Bambasuyu Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, bir iş yeri sahibi ile aracını iş yerinin önüne park etmek isteyen sürücü arasında tartışma yaşandı. Tartışma her iki kişinin yakınlarının karışmasıyla kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgayı ayırmak için polis havaya ateş açtı. Olay sonrası 5 kişi gözaltına alınırken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

