Parkta erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürülmüştü! Gizem Canbulut cinayetinde yeni gelişme

Burdur’un Bucak ilçesinde Yunus Emre Parkı’nda 17 yaşındaki Gizem Canbulut’u bıçakladıktan sonra gözaltına alınan katil zanlısı E.Y, akşam saatlerinde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Burdur Cezaevi’ne gönderildi. 17 yaşındaki genç kızın ölümüne sebep olan E.Y’nin daha önce Gizem Canbulut ile sevgili olduğu öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Olay, saat 13.30 sıralarında Bucak'ta Yunus Emre Parkı'nda meydana gelmişti. E.Y. henüz bilinmeyen nedenle Gizem Canbulut'u bıçakladı. Genç kız kanlar içinde yere yığılırken, çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Gizem Canbulut'un hayatını kaybettiği belirlendi. E.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Burdur Valiliği'nden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Bucak ilçesinde, 17.03.2021 günü saat 13.30 sıralarında Yunus Emre Parkı'nda kasten öldürme olayı meydana gelmiştir. Olayla ilgili E.Y. (2002) isimli şahıs gözaltına alınmış olup, adli süreç titizlikle yürütülmektedir. Hukuki sürece Valiliğimizce müdahil olunmuş, maktulün ailesine hukuki destek vermek üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

