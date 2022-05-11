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  4. Parkta uyuşturucu satanlara operasyon! "Sarı" yakalandı

Parkta uyuşturucu satanlara operasyon! "Sarı" yakalandı

11.05.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane'de parkta uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis, "Sarı" lakaplı M.A.'yı gözaltına aldı. M.A.'yı uyuşturucu sattığı parktan evine kadar izleyen polis ekipleri, suç ortakları olduğu tespit edilen B.T. ve M.T. isimli 2 şüpheliyi de yakaladı.

Parkta uyuşturucu satanlara operasyon! "Sarı" yakalandı

Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'ndeki parkta iki kişinin uyuşturucu sattığını fark eden mahalle sakinleri, polise ihbarda bulundu. Uyuşturucu satıcısıyla ilgili verilen eşgali araştıran polis, şüphelinin kimliğini tespit etti.

Şüphelinin 'Sarı' lakaplı M.A. olduğunu belirleyen ekipler, bir süre fiziki takip yaptı. M.A.'nın bir eve girdiği belirlenince eve baskın düzenlendi. Evde M.A. ile birlikte M.T. ve B.T. isimli suç ortakları da gözaltına aldı.

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Evde yapılan aramada, 922 gram eroin, ruhsatsız tabanca, hassas terazi, 4 bin 100 lira para ve uyuşturucu paketlemede kullanılan çok sayıda poşet ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden M.T. ve M.A., 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklanırken, B.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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Kağıthane
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