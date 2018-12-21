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Parlamento karıştı! Vekiller meydan savaşına tutuldu

DÜNYA HABERLERİ  | 21.12.2018 12:02 | Son Güncelleme

Avrupa'da sert tartışmalar ve kavgalarıyla ünlü Ukrayna Parlamentosu yine karıştı. Kerç Boğazı gerilimiyle başlayan tartışma kısa sürede meydan kavgasına dönüştü. Vekillerin birbirine girdiği anlar kameralara yansıdı.

Rusya’yla Kerç Boğazı gerilimi yaşayan Ukrayna’da parlamentoda da tansiyon düşmüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün düzenlediği yıllık basın toplantısında, Ukraynalı politikacı Viktor Medvedchuk’la tutuklu askerlerin serbest bırakılmasını görüştüklerini açıklamıştı.

Putin’in bu sözlerin parlamentoda tartışmalara yol açtı. Muhalefet Blok Partili meclis üyesi Nestor Shufrych, Medvedchuk’un ‘Putin’in ajanı’ olduğunu söyleyerek fotoğrafının olduğu bir posteri yırttı.

Halk Cephesi Partisi’nden Yuriy Bereza’nın ise Shufrych’a yumruk atması üzerine ortalık karıştı. Vekiller birbirine girerken, yumruklar havada uçuştu.

O anlar kameralara da saniye saniye yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
parlamento meydan savaşı Ukrayna

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