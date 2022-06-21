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Parmağınızı kulağınıza sokmadan önce iki kere düşünün: Kulak kaşıntısı düşündüğünüz kadar sıradan olmayabilir!

21.06.2022 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaşınan kulak gayet sıradan bir durum gibi gelebilir. Kulak kaşıntısını muhtemelen günde defalarca yaşarsınız. Aniden gelen, şiddetli kulak kaşıntısı düşündüğünüz kadar sıradan olmayabilir. Aniden ortaya çıkan, şiddetli kulak kaşıntısına karşı kulak çubuğu kullanıyorsanız durumu farkında olmadan daha da kötüleştiriyor olabilirsiniz.

Parmağınızı kulağınıza sokmadan önce iki kere düşünün: Kulak kaşıntısı düşündüğünüz kadar sıradan olmayabilir!

Kulaklarınız sık sık kaşınıyorsa hangi kaşıntı normal hangi kaşıntı anormal tam olarak kestiremiyor olabilirsiniz. Kulak kaşıntısına anlık ve pratik çözüm olarak görülen kulak çubukları ise durumu daha da kötüleştirebilir. Aslında kulak kaşıntısının nedenini bularak bu duruma doğru müdahale edebilir ve sağlıklı şekilde kurtulabilirsiniz.

KULAK NEDEN KAŞINIR?

Kaşınan kulakların en büyük sebebi günümüzde sıklıkla kullanılan kulak içi kulaklıklar, gürültüye veya suya karşı koruma sağlayan kulak tıkaçları, dahili kulaklıklar veya işitme cihazları olabilir. Bu mekanizmalar kulağınıza ne kadar iyi oturursa otursun, kulak kanalınızda her zaman bir miktar tahrişe neden olacaktır. Bu cihazlar aynı zamanda kulaklarınızı kapatarak ısıyı hapseder.

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KULAK KAŞINTISI NASIL GEÇER?

Siz de sıklıkla kulaklık veya kulak tıkacı kullanıyorsanız sık sık kulağınız kaşınıyordu. Kaşınan kulağa karşı yapılması gereken ilk hamle hiçbir şey yapmamaktır. Pamuklu çubukla veya parmağınızla kaşıyacaksanız, kulak kanalınızdaki asitliği bozmuş olursunuz. Ayrıca kulak kanalını daha da tahriş edeceksiniz. Tüm bunlar kulaklarınızın kurumasına neden olur, bu da kulakları hassas hale getirir. Ve kulak kanalınızı ne kadar çok tahriş ederseniz, o kadar çok yanmaya başlar.

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DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Kaşıntı hafifse, sadece kaşınmasına izin verin. Kaşıntıya aşağıdaki belirtilerden biri veya birkaçı eşlik ediyorsa kulak kanalınızda iltihaplanma olabilir.

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  • Kulağın girişinde kuru ve pul pul olan cilt
  • Kulak açıklığının etrafındaki kabuklar
  • Kulak kanalının kızarıklığı
  • Kulak ağrısı
  • Kulaktan sıvı veya kan
  • İşitme sorunu
  • Baş dönmesi

Kulak kirini çıkarmak sadece daha fazla şikâyete yol açar, gerçekten yaptığınız tek şey kulak kanalının asitliğini arttırmaktır. Kulaklarınızı koruduğu ve deri pullarının ve kirin kulaktan çıkmasını sağladığı için kulak kiri aslında çok faydalıdır. Kulak kirinizi pamuklu çubukla çıkarırsanız, kendinizi çok fazla tahrişe maruz bırakabilirsiniz.

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TAHRİŞ

Ekstra kaşıntıya neden olabilecek diğer faktörler arasında yüzme, banyo, kozmetik ve egzama sayılabilir. İster klorlu ister doğal su ile düzenli olarak bir yüzme havuzunda yüzerseniz, tahriş olmuş bir kulak kanalına sahip olabilirsiniz. Sabun veya şampuan ile banyo yapmak da kulak kanalınızı alevlendirebilir. Sabun, yağ, şampuan ve saç kreminin kulaklarınıza kaçmadığından emin olun.

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Kaşıntıyı tedavi etmenin en iyi yolu kesinlikle hiçbir şey yapmamaktır. Bir noktada, kulak kanalınızdaki asit iyileşecek ve yaraları ve kuru noktaları iyileştirecektir. Kulak kanalında başka rahatsızlıkların eşlik ettiği aşırı kaşıntı mı yaşıyorsunuz? İşte yapabileceğiniz bazı şeyler:

  • Doktorunuza kulaklarınızı temizletin. Doktor kulaklarınızı güvenle temizleyecektir.
  • Bir doktor ayrıca kulaklarınızı nazikçe durulayabilir.
  • Bazen doktor, herhangi bir yarayı dezenfekte edecek asit damlaları reçete edebilir.
  • Ayrıca steril bir gazlı bez kullanarak kulaklarınıza dikkatlice beyaz sirke damlatmayı ve hafifçe okşamayı deneyebilirsiniz.
  • Bazı doktorlar ayrıca kortikosteroid veya antibiyotik içeren merhemler veya damlalar da reçete eder. Bunlar iltihabı engeller ve bakterileri öldürür. (Karar)


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