Parmak testiyle akciğer kanseri riskinizi öğrenin! Bu basit testi evde deneyebilirsiniz

Akciğer kanseri, kanserin diğer türlerinden daha hızlı yayılabilir ve her yıl yaklaşık 40.000 kişiye teşhis konur. Genellikle akciğer kanseri semptomları, hücreler vücuda yayılana kadar ortaya çıkmaz. Bununla birlikte, potansiyel hastalar, hastalığın birkaç erken semptomunu tespit edebilirler. Yaygın semptomlardan bazıları nefes darlığı, hırıltılı solunum ve kan veya balgamla birlikte sürekli öksürüktür. Semptomların çoğu solunumla ilgili olsa da, parmaklarınızın ucunda ortaya çıkan akciğer kanserinin erken bir belirtisi vardır.

PARMAK UÇLARINDAKİ KANSER BELİRTİSİ NEDİR?

Tırnaklarınızı birbirine bastırdığınızda, elmas şeklinde küçük bir ışık penceresi görüyor musunuz?

Bu boşluğu göremiyorsanız, parmaklarınızın uçları şiştiğinde parmak çomaklaşmanız olabilir ve bu akciğer kanserinin bir işareti olabilir.

Bu durum, yumuşayan tırnağın tabanından başlayarak aşamalar halinde gerçekleşir. Daha sonra tırnak yatağının yanındaki cilt parlar ve ardından yandan bakıldığında tırnaklar normalden daha fazla kıvrılmaya başlar.

Son olarak, parmakların yumuşak dokularında sıvı birikmesi nedeniyle parmaklar büyüyebilir ve şişebilir. Tırnaklar arasında bu elmas şeklindeki boşluğun olmaması otomatik olarak akciğer kanseri olduğunuz anlamına gelmez, ancak bunun bir semptom olma olasılığı vardır. Bu nedenle, parmaklarınızda bu boşluğu göremiyorsanız bir doktora başvurabilirsiniz.

DİĞER AKCİĞER KANSERİ BELİRTİLERİ

Bilinmesi gereken yaygın akciğer kanseri belirtileri şunlardır:

Üç hafta veya daha fazla süren kalıcı bir öksürük

Nefes darlığı

Hırıltı

Sık göğüs enfeksiyonları

Değişen veya kötüleşen bir öksürük

Göğüs ve/veya omuz ağrısı

Balgamınızda kan veya kan öksürmek

Açıklanamayan yorgunluk veya enerji eksikliği

Ses kısıklığı

Yüzde veya boyunda şişlik.



