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Parmak testiyle akciğer kanseri riskinizi öğrenin! Bu basit testi evde deneyebilirsiniz

04.05.2023 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akciğer kanseri en ölümcül kanser türleri arasında yer alıyor. Bu kanseri erken teşhis etmek için çeşitli belirtilere dikkat etmek gerekiyor. Uzmanlar evde yapılan parmak testinin akciğer kanseri belirtisini tespit edebilmenizi sağlayabileceğini belirtiyor. İşte parmaktaki akciğer kanseri belirtisi...

Parmak testiyle akciğer kanseri riskinizi öğrenin! Bu basit testi evde deneyebilirsiniz

Akciğer kanseri, kanserin diğer türlerinden daha hızlı yayılabilir ve her yıl yaklaşık 40.000 kişiye teşhis konur. Genellikle akciğer kanseri semptomları, hücreler vücuda yayılana kadar ortaya çıkmaz. Bununla birlikte, potansiyel hastalar, hastalığın birkaç erken semptomunu tespit edebilirler. Yaygın semptomlardan bazıları nefes darlığı, hırıltılı solunum ve kan veya balgamla birlikte sürekli öksürüktür. Semptomların çoğu solunumla ilgili olsa da, parmaklarınızın ucunda ortaya çıkan akciğer kanserinin erken bir belirtisi vardır.

PARMAK UÇLARINDAKİ KANSER BELİRTİSİ NEDİR?

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Tırnaklarınızı birbirine bastırdığınızda, elmas şeklinde küçük bir ışık penceresi görüyor musunuz?

Bu boşluğu göremiyorsanız, parmaklarınızın uçları şiştiğinde parmak çomaklaşmanız olabilir ve bu akciğer kanserinin bir işareti olabilir.

Bu durum, yumuşayan tırnağın tabanından başlayarak aşamalar halinde gerçekleşir. Daha sonra tırnak yatağının yanındaki cilt parlar ve ardından yandan bakıldığında tırnaklar normalden daha fazla kıvrılmaya başlar.

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Son olarak, parmakların yumuşak dokularında sıvı birikmesi nedeniyle parmaklar büyüyebilir ve şişebilir. Tırnaklar arasında bu elmas şeklindeki boşluğun olmaması otomatik olarak akciğer kanseri olduğunuz anlamına gelmez, ancak bunun bir semptom olma olasılığı vardır. Bu nedenle, parmaklarınızda bu boşluğu göremiyorsanız bir doktora başvurabilirsiniz.

DİĞER AKCİĞER KANSERİ BELİRTİLERİ

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Bilinmesi gereken yaygın akciğer kanseri belirtileri şunlardır:

  • Üç hafta veya daha fazla süren kalıcı bir öksürük
  • Nefes darlığı
  • Hırıltı
  • Sık göğüs enfeksiyonları
  • Değişen veya kötüleşen bir öksürük
  • Göğüs ve/veya omuz ağrısı
  • Balgamınızda kan veya kan öksürmek
  • Açıklanamayan yorgunluk veya enerji eksikliği
  • Ses kısıklığı
  • Yüzde veya boyunda şişlik.


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