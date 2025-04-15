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Partnerinizle konuşamıyor musunuz? İlişkinizi sessizce bitiren 10 cümle ve davranış

İletişim, sağlıklı bir ilişkinin en temel yapı taşı. Ancak bazı sözler, davranışlar ve sessizlikler, duygusal kopuşun habercisi olabilir. Uzmanlar kapalı iletişim konusunda uyarıda bulunuyor. İşte ilişkinizde kapalı bir iletişim yaşandığını gösteren 10 çarpıcı işaret…

Partnerinizle konuşamıyor musunuz? İlişkinizi sessizce bitiren 10 cümle ve davranış
Sedef Karatay

Birçok çift, konuşuyormuş gibi yapar ama aslında birbirine kendini anlatmaz. “Sen bilirsin” gibi pasif-agresif ifadeler, iletişimin var gibi görünmesini sağlasa da, gerçekte duygusal mesafeyi artırır.

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1. “BOŞVER, ANLATSAM DA ANLAMAZSIN”

Bu cümle, kişinin partnerine olan güvenini ve anlayış beklentisini kaybettiğini gösterir. İletişim kapılarını tamamen kapatan tehlikeli bir ifadedir.

2. SÜREKLİ KONU DEĞİŞTİRMEK

Bir sorun gündeme geldiğinde hemen başka bir konuya geçiliyorsa, bu duygusal kaçışın işaretidir. Partnerin gerçek hisleriyle yüzleşmekten kaçtığını gösterir.

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3. “NE HALİN VARSA GÖR”

Öfkenin ardına gizlenen bu söz, umursamazlık ve iletişimi kesme niyetini yansıtır. Kırıcı olduğu kadar iletişimin önünü tıkar.

4. GÖZ DEVİRMEK, SESSİZ KALMAK

Sözlü olmayan tepkiler de kapalı iletişimin parçasıdır. Göz devirmek, sessiz kalmak veya alaycı mimikler, karşı tarafı değersiz hissettirebilir.

5. “BEN BÖYLEYİM”

Bu ifade, değişime kapalı olunduğunun bir göstergesidir. Partnerin duygu ve düşüncelerine karşı duyarsız kalındığını ima eder.

6. SÜREKLİ SAVUNMAYA GEÇMEK

Her konuşmayı kişisel algılayıp savunmaya geçmek, empatiyi ve anlayışı yok eder. İletişim, suçlama ve savunma arasında sıkışır.

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7. “BUNDA BÜYÜTÜLECEK NE VAR?”

Bu cümle, karşı tarafın duygularını küçümsemek anlamına gelir. Zamanla kişi kendini ifade etmekten vazgeçebilir.

8. KONUŞMAYI ERTELEMEK

“Şimdi konuşmak istemiyorum” gibi ertelemeler, bazı durumlarda normal olsa da sürekli hale geldiğinde iletişimin önünü tıkar.

9. PARTNERİ SÜREKLİ ELEŞTİRMEK

Sürekli eleştiri, yapıcı olmaktan çıkar ve yıpratıcı bir iletişim modeline dönüşür. Zamanla kişi kendini savunmaya çekilir.

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10. SESSİZ İSYAN: KÜSMEK

Konuşmak yerine küsmek, kapalı iletişimin en yaygın örneklerinden biridir. Sorunları çözmek yerine büyütür ve mesafeyi artırır.

UZMANLAR UYARIYOR

İlişkide bu işaretler sık sık görülüyorsa, tarafların profesyonel destek alması öneriliyor. Açık iletişim, her ilişkinin kurtarıcı gücü olabilir.

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İletişim ilişki sorunları ayrılık ilişkiler
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