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    4. Pas lekelerini anında söküp atıyor! Evde pas tutan eşyalarınızı tek malzemeyle parlatan yöntem

    Pas lekelerini anında söküp atıyor! Evde pas tutan eşyalarınızı tek malzemeyle parlatan yöntem

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    06.02.2024 09:38 | Son Güncelleme:
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    Günlük hayatta sıkça karşılaşılan pas lekeleri bazen can sıkıcı olabiliyor. Özelliklerde evlerde masa, sehpa ve sandalye ayakları, bıçak, lavabo, küvet ve kapı kolu gibi yüzeylerde oluşan pas lekelerinden kolayca kurtulmak mümkün. Her evde bulunan tek malzeme pas lekelerini çözmede oldukça başarılı.

    Pas lekeleriyle başınız dertteyse hiç endişelenmeyin! Kolaylıkla ulaşabileceğiniz bu tek malzeme pas lekelerini adeta söküp atıyor. Yapımı oldukça kolay olan bu yöntemle pas lekelerine veda edin.

    PAS LEKELERİNİ ANINDA SÖKÜP ATAN YÖNTEM

    Paslanan ev eşyaları için gerekli olan tek malzeme kabartma tozu. Kulağa tuhaf gelse de her evde bulunan kabartma tozu ile pas lekelerini saniyeler içinde söküp atabilirsiniz.

    pas öncesi sonrası

    Bu yöntemin uygulanışı da oldukça basit. Yapmanız gereken tek şey kabartma tozunu paslı bölgeye döküp ardından peçete ile ovalamak. Bunun sonucunda peçetenin renginin koyulaştığını ve tüm pasın söküldüğünü fark edeceksiniz.

    kabartma tozu

    Özellikle sehpa ayağı gibi bölgelerde denendiğinde oldukça etkili sonuç gösteren bu yöntemi mutlaka deneyin.


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