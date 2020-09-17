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Paşaca Şelalesi tabiat parkı ilan edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 17.09.2020 11:03 | Son Güncelleme

Giresun'un Görele ilçesindeki Türkiye'nin en uzun şelalelerinden biri olarak gösterilen Paşaca Şelalesi tabiat parkı olarak ilan edildi.

Paşaca Şelalesi tabiat parkı ilan edildi

Konuyla ilgili bir açıklama yapan AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk "Görele ilçemiz Beşirli, Şenlik ve Köprübaşı köyleri sınırları içinde 199 hektarlık sahada yer alan, serbest düşüş yönü ile Türkiye'nin en uzun şelalelerinden olan Paşaca Şelalesi, Tarım ve Orman Bakanlığımız nezdinde yaptığımız girişimler neticesinde tabiat parkı olarak ilan edilmiştir. Bu önemli projenin ilimize kazandırılması için verdikleri desteklerden dolayı başta Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli Bey’e ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekibine teşekkür ediyorum. Bölgemizde ve ülkemizde doğa severlerin yeni uğrak merkezi olacak olan 'Paşaca Tabiat Parkı' ilimize hayırlı olsun" dedi.

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Kaynak: İHA

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