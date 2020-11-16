HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Paşinyan istifa etmeyi düşünmüyor!

Paşinyan istifa etmeyi düşünmüyor!

16.11.2020 12:01 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Paşinyan istifa etmeyi düşünmüyor!

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkedeki muhalefetin kendisine yönelik istifa çağrılarının gündeminde olmadığını belirterek, "Benim gündemimde yalnızca ülkenin istikrarını ve güvenliğini sağlamak var." dedi.

Paşinyan, video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da Azerbaycan karşısındaki mağlubiyetini değerlendirdi.

Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki mağlubiyetinden sorumlu olduğunu belirten Paşinyan, "Durumun en büyük sorumlusu olduğumu anlıyorum. Bu nedenle mahkemeye çıkmam gerekiyorsa çıkabilirim." diye konuştu.

Ülkede kendisine yönelik istifa çağrılarını ve bu yönde bir adım atıp atmayacağına ilişkin soru üzerine Paşinyan, "Benim gündemimde yalnızca ülkenin istikrarını ve güvenliğini sağlamak var." dedi.

Paşinyan, kendisine yöneltilen "Savaşın farklı dönemlerinde Ermenistan'a farklı anlaşmalar teklif edildi mi?" şeklinde soruyu ise şu şekilde yanıtladı:

"Hayır, farklı belgeler sunulmadı. Savaş öncesindeki Şuşa dahil toprakların Azerbaycan'a verilmesine yönelik mantık devam etti. Durum 2016'dan beri bu şekildeydi. Ermenistan tarafı bu teklifleri ertelemek zorundaydı. Söz konusu toprakları bırakmayı kabul etseydik savaşı engelleyebilirdik ama savaşmayı tercih ettik."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü iş adamının oğlu düzenlemiş!Lüks villada parti böyle açığa çıktı Ünlü iş adamının oğlu düzenlemiş!Lüks villada parti böyle açığa çıktı
Karla kaplı çölde develerin yürüyüşü izlenme rekorları kırdıKarla kaplı çölde develerin yürüyüşü izlenme rekorları kırdı
Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralarÇekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralar

En Çok Okunan Haberler

Ümit Özdağ yeni parti mi kuracak?

Ümit Özdağ yeni parti mi kuracak?

Ünlü oyuncu böyle veda etti: Bu kadar haksızlığın ve edepsizliğin ortasında..."

Ünlü oyuncu böyle veda etti: Bu kadar haksızlığın ve edepsizliğin ortasında..."

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

Sinsice bekledi... Leoparın çaresiz köpeğe saldırdığı anlar kan dondurdu

Sinsice bekledi... Leoparın çaresiz köpeğe saldırdığı anlar kan dondurdu

Paylaşımıyla kafaları karıştırdı! Açıklama geldi

Paylaşımıyla kafaları karıştırdı! Açıklama geldi

İsrail'in skandal kararı sonrası Türkiye'den sert tepki

İsrail'in skandal kararı sonrası Türkiye'den sert tepki

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

İmamoğlu'ndan İstanbul için korkutan açıklama: Kapanma şart

İmamoğlu'ndan İstanbul için korkutan açıklama: Kapanma şart

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

O illerde alarm zilleri çalıyor: Vaka artışı ortalamanın 2 katı

O illerde alarm zilleri çalıyor: Vaka artışı ortalamanın 2 katı

Diğer Haberler

Kimse ne olduğunu anlamadı! Kıyaya vuran gizemli canlı...

Kimse ne olduğunu anlamadı! Kıyaya vuran gizemli canlı...

Kuzey Kore koronavirüs tedbirlerinin sıkılaştırıyor!

Kuzey Kore koronavirüs tedbirlerinin sıkılaştırıyor!

Karla kaplı çölde develerin yürüyüşü izlenme rekorları kırdı

Karla kaplı çölde develerin yürüyüşü izlenme rekorları kırdı

Melania Trump boşanırsa Donald Trump’tan 50 milyon dolar alabilir

Melania Trump boşanırsa Donald Trump’tan 50 milyon dolar alabilir

50 yıl önce firar eden mahkum yeni teknolojiyle yakalandı

50 yıl önce firar eden mahkum yakalandı!

Ölümcül virüse aldırmadan plaj partisi yaptılar

Ölümcül virüse aldırmadan plaj partisi yaptılar

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.