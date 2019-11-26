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Ermenistan'dan 'önkoşulsuz' Türkiye açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 26.11.2019 14:46 | Son Güncelleme

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye'yle ilişkileri normalleştirmeye ön koşul öne sürmeksizin hazır olduklarını belirtti.

Ermenistan'dan 'önkoşulsuz' Türkiye açıklaması

İtalyan Corriere della Sera gazetesine demeç veren Nikol Paşinyan, "Daha önce bizim tarafımızdan dile getirildi ve ben bir kez daha tekrar ediyorum: Türkiye'yle hiçbir ön koşul olmadan diplomatik ilişkiler kurmaya hazırız. Ermeni soykırımının uluslararası alanda tanınmasını Ankara'yla ilişkilerimizin ön koşulu olarak görmüyoruz. Bu tanıma, Türkiye'yle olan ilişkilerimiz için değil, soykırımların küresel çapta engellenmesi için çok önemli" dedi.

ABD Temsilciler Meclisi'nin 1915 Ermeni olaylarının 'soykırım' olarak tanınmasını öngören karar tasarısını kabul etmesini önemli bir adım olarak niteleyen Paşinyan, bunun gelecekte benzeri insanlık suçlarının önlenmesine yardımcı olacağının altını çizdi.

"Bunun yanında, bu tür kararlar bölgemizdeki atmosferi değiştiriyor. Böylece benzer politikaların uluslararası toplum tarafından tanınmayacağı mesajı veriliyor. Ne yazık ki, soykırımın üzerinden 100 yıldan daha uzun bir süre geçmesine rağmen Türkiye hâlâ Ermeniler tarafından ulusal güvenlik tehdidi olarak görülüyor. Türkiye'yle sınırımız karşı taraftan yaklaşık 30 yıldır kapalı. Bizim tarafta ise sınır açık" diye devam eden Paşinyan, Erivan'ın sözde soykırımın daha fazla ülke tarafından ve en nihayetinde tüm dünya tarafından tanınması için yabancı partnerlerle çalışma yürüttüğünü ifade etti.

ABD Temsilciler Meclisi'nde, 29 Ekim'de sözde Ermeni Soykırımı karar tasarısı oy çokluğuyla kabul edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Ermenistan Paşinyan Türkiye

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