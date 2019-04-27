Pasta Festivali'nde ustalar hünerlerini sergiledi

Kaan ULU-Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)- MASTER Of Cake Samsun Pasta Yarışması-Pastacılık ve Çikolata Festivali'nde pasta şeflerinin çalışmaları jüri önüne çıktı.

Bu yıl 27-28 Nisan tarihleri arasında Samsun’da düzenlenen 3’üncü Master Of Cake Samsun Pasta Yarışması-Pastacılık ve Çikolata Festivali, uluslararası düzeyde bir çok pasta şefini ve vatandaşları bir araya getirdi. Slovenya, Sırbistan, Azerbeycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Nijerya gibi ülkelerden 150 pasta şefi, festivalde 132 pasta alanlarında uzman uluslararası 9 jüriden oluşan heyetin önüne maharetlerini sergiledi. Pasta ustalarının hünerlerini ortaya koyduğu festivalin ödül töreni jürinin değerlendirmesinden sonra Pazar günü yapılacağı belirtildi. Festivale, 'Ovalette' markası altın sponsor olarak destek olurken, bir çok firma da standı ile festivalde yer aldı.

‘ATATÜRK’ÜN SAMSUN’A ÇIKIŞININ 100’ÜNCÜ YILINI KUTLUYORUZ’

Master Of Cake'n Genel Koordinatörü Zümra Uludoğan, Samsun için çok anlamlı bir yılın içerisinde olunduğunu belirterek, "1919’dan 2019’a uzanan bir serüveni burada hayata geçiriyoruz pastalar ve çikolata sanatıyla. Bir Samsunlu olarak ayrı bir gurur yaşıyorum. Ancak mesleki olarak baktığımızda da festivalimizi 100’üncü yıl kutlamalarına taşımış olmanın mutluluğunu ayrı bir şekilde yaşıyoruz" dedi.