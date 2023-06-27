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Pastanede otururken yanlarından cip geçti! Yürekleri ağza getiren görüntüler ortaya çıktı: Fren yerine gaza basınca...

27.06.2023 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pastanede sakin bir şekilde oturan müşteriler bir anda hayatlarının şokunu yaşadı, dehşete düşüren o kazanın yeni görüntüleri yürekleri ağza getirdi. İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde meydana gelen kazanın yeni görüntülerinde pastanenin bahçesinde oturanların aracın altında kalmaktan kıl payı kurtulduğu, alışveriş yapanların da büyük panik yaşadığı görüldü.

Cipiyle fren yerine gaza basan sürücü pastanedeki müşterilere dehşeti yaşattı. 4 kişinin yaralandığı kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

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KALDIRIMI AŞIP PASTANEYE DALDI

Kaza, 16 Haziran Cuma günü Mimar Sinan Mahallesi Çavuşbaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Evrin Ergen cipi ile yol kenarına yanaştığı sırada fren yerine gaza basınca kaldırımı aşarak pastaneye daldı. Kazada sürücü ile pastanedeki 4 kişi hafif yaralandı.

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GÖRÜNTÜLER YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİ

Kaza ile ilgili güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde pastanenin ön kısmında masada oturan 2 kişi görülürken, bu sırada pastaneye doğru giren cip yanlarından geçiyor.

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NEYE UĞRADIKLARINI ŞAŞIRDILAR

Cipin altında kalmaktan kurtulan iki kişinin şaşkınlığı görüntülere yansıyor. Pastanede alışveriş yapanlar da büyük panik yaşıyor.

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"KIL PAYI KURTARDIK"

Kazayı anlatan pastanenin sahibi Ensar Demirci, "Kıl payı ufak tefek sıyrıklarla kurtardık. 10-15 dakika öncesinde buralarda masalar hep doluydu. En büyük şansımız buranın boşalmış olmasıydı. İçeride iki müşteri vardı, onlar da ufak tefek sıyrıklarla atlattı" dedi.

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(DHA)

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pastane jip kaza

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