Pastırma sıcakları geliyor! 6 derece üzerinde olacak... İstanbul, Ankara, İzmir... Meteoroloji'den son dakika 20-24 Ekim hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayınlanan son hava durumu raporuna göre sıcaklıklar önemli ölçüde artıyor. Sonbaharın gelmesiyle birlikte artan yağışların ve serin havaların önümüzdeki günlerde etkisini kaybedeceği belirtiliyor. Peki, pastırma sıcakları ne zaman başlayacak? Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, Meteoroloji Genel Müdürlüğünde, yurt genelinde görülecek hava sıcaklıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yağışlı sistemin yurdu terk edeceğini belirten Çelik, bugünden itibaren bir hafta boyunca havanın mevsim normallerinin üzerinde ve yurdun büyük bölümünde yağışsız olacağını söyledi.

Sıcaklıkların bugünden itibaren Marmara Bölgesi'nden başlamak üzere yurt genelinde artacağını vurgulayan Çelik, "Hava sıcaklığı hafta sonundan itibaren Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'de mevsim normallerinin 3 ila 6 derece, Doğu Anadolu ile Güney Doğu Anadolu'da ise 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek." dedi.

Çelik, Ankara'da 16-17 dereceye düşen sıcaklıkların hafta sonunda 24-25 dereceye, İstanbul'da 23-25 dereceye, İzmir'de 28 dereceye kadar yükseleceğini bildirdi.

Bugünden itibaren sabah saatlerinde bazı bölgelerde sis ve pus beklendiğine dikkati çeken Çelik, sis ve pusun Marmara, iç Ege, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu'da etkili olacağını kaydetti.

PASTIRMA SICAKLARI GELİYOR

Bir süredir yurt genelinde iyiden iyiye kendini hissettirmeye başlayan soğuk havaların yerini pastırma sıcaklarına bırakması bekleniyor. Serin ve yağışlı havaların yurdu terk edeceği belirtilirken hava sıcaklıklarının doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ'DEN SON HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara'da güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artacağı, yurdun doğusunda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın öğle saatlerinden sonra Marmara'da güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ'DEN ÖNEMLİ UYARI

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın yarın (Cuma) Marmara'da güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu Hatay, Osmaniye ve K.Maraş ile Adana'nın güneyi ile Toroslar Mevkii'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, güney kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

KARS °C, 15°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 15°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

20 EKİM HAVA DURUMU TAHMİNİ

21 EKİM HAVA DURUMU TAHMİNİ

22 EKİM HAVA DURUMU TAHMİNİ

23 EKİM HAVA DURUMU TAHMİNİ

24 EKİM HAVA DURUMU TAHMİNİ









