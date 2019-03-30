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Patenci gencin talihsiz kazası

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2019 16:50 | Son Güncelleme

Antalya’da şehiriçi yolcu otobüsünün çarptığı patenci genç yaralandı.Kaza saat 15.45 sırasında Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi Kızılırmak Caddesi üzerinde meydana geldi.

Antalya’da şehiriçi yolcu otobüsünün çarptığı patenci genç yaralandı.
Kaza saat 15.45 sırasında Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi Kızılırmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki arkadaşıyla birlikte paten yapan 20 yaşındaki Ahmet K.’ya kent merkezine doğru giderken İ.K. yönetimindeki 07 AU 0065 plakalı VS 18 levhalı şehiriçi yolcu otobüsü çarptı. İ.K, otobüsü hemen durdurup yaralı gence yardım etmeye çalıştı. Paten takılı olan sağ ayak bileği tekerin altında kalan Ahmet K. acı içinde yere yığıldı. Ahmet K. arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı gencin yarın bir dondurma fabrikasında işe başlayacağı öğrenildi.
Sürücü ifadesi alınmak üzere bir polis eşliğinde otobüsle polis merkezine gitti. Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken Ahmet K.’nın patenleri arkadaşları tarafından kaza yerinden götürüldü.
Sürücü İ.K. ise patenli gencin sağında ilerlediğini söyleyerek "Otobüse mi tutunmaya çalıştı bilmiyorum. Muhtemelen tutunmaya çalıştı galiba yan taraftan düştü" dedi.

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