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Patenli gençlerin yolculuğu hayrete düşürdü!

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2020 10:43 | Son Güncelleme

Mersin'de canlarını hiçe sayan gençler, otomobilin tavanına tutunarak patenle yolculuk yaptı. Görenlerin yüreğini ağzına getiren anlar kameraya saniye saniye yansıdı. İşte 9 gencin 'pes' dedirten yolculuğu...

Tarsus ilçesinde bir kadının kullandığı 33 NUZ plakalı otomobilin her tarafına tutunan gençler ne korona virüsü, ne de trafiği dinlemezken, hem kendilerinin hem de başkalarının hayatını hiçe saydılar.

Gazipaşa ve Mavi Bulvar üzerinde seyir halindeki otomobilin iki yanına ve tavanına tutunarak ilerleyen patenci 9 gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Görüntülerde, patenci gençlerin hareket halindeki otomobile tutunarak bir süre ilerlediği görülüyor. Hem kendi canlarını hem de trafiği tehlikeye atan patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu, otomobilin bir süre sonra kırmızı ışıkta durmasıyla sona eriyor. Sürücüler, araçların arkasına tutunarak kazaya davetiye çıkaran gençlere tepki gösterdi.

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İHA

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