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Patlamayı duyan yıldırım düştü sandı, gerçek bambaşka çıktı! Ölümden dönen kişi: Yaşadığım için şanslıyım

13.10.2022 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da bir otelde su tankı kaynaklı meydana gelen patlamada korku dolu anlar yaşandı. Basıncın etkisiyle patlayan dev tank, dubleks bir daireye çarpıp bahçeye düşerken, patlamayla yataktan fırlayan Tanyel Öz, dehşet anlarını anlattı. Öz, ''Allah’tan bu dev tank pencerenin kenarına isabet etmiş. Pencereden girip üzerime de düşebilirdi. Bunu düşünmek bile istemiyorum. Yaşadığım için şanslıyım'' dedi.

Patlamayı duyan yıldırım düştü sandı, gerçek bambaşka çıktı! Ölümden dönen kişi: Yaşadığım için şanslıyım

Antalya'nın Manavgat ilçesi Side-Kumköy sınırındaki bir otelin demir su tankı, gece saat 04.30 sıralarında büyük bir gürültüyle patladı. Olayın meydana geldiği otel ve yakınında bulunan otellerdeki müşteriler korku dolu anlar yaşadı. Basınçla fırlayan dev su tankı, yaklaşık 150 metre uzaklıktaki bir dubleks evin ikinci kat dairesinin penceresine isabet etti. Pencerenin kenarına çarparak bahçedeki portakal ağacının üzerine düşen su tankı, dairenin odasını harabeye çevirdi. Bu sırada odasında uyuyan Tanyel Öz ölümden döndü.

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"ŞANSLIYIM"

Duvarına tankın çarpmasıyla yatağından fırladığını belirten Tanyel Öz, “Bir anda odamın içerisinde beton ve cam parçalarıyla karşılaştım. Ne olduğuna anlam veremedim. Hemen aklıma annem geldi ve kendisini arayıp durumunu sordum. Görüldüğü gibi Allah’tan bu dev tank pencerenin kenarına isabet etmiş. Pencereden girip üzerime de düşebilirdi. Bunu düşünmek bile istemiyorum. Hemen araştırma yaptık. Karşıda 150 metre ilerimizdeki otelde su tankının patladığını öğrendik. Otel yetkilileri ve jandarma gelip inceleme yaptı. Kısacası yaşadığım için şanslıyım” dedi.
Sitenin ön kısmında oturan bir vatandaş ise, patlamayı duyduğunu, yakın bir yere yıldırım düştüğünü düşündüğünü, sabah olayı öğrenince şaşkına döndüğünü söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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