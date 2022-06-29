Patlıcan, brokoli, patates... Bu kritik hatayı yapmayın: Gözünüzü hastanede açabilirsiniz

Besinleri çiğ tüketenler; vitamin ve minerallerden en iyi şekilde faydalanmak için bu yöntemi tercih ettiklerini söyler. Besinler pişirenler ise; besinlerin üzerindeki bakteri ve mikropların ölmesi için pişirdiklerini savunur. Çiğ yemek yemek son yılların yükselen trendleri arasında yer alıyor. Ancak bazı besinler çiğ yememek sağlığınız için daha iyi olacak. Bu besinleri her zaman yemeden önce pişirmelisiniz.

BROKOLİ

Brokoli, Brüksel lahanası, karnabahar ve lahana ailesinin diğer üyeleri genellikle çiğ olarak yenebilir. Ne yazık ki, pek çok insan bu sebzelerin çoğunu çiğ olarak yediklerinde farkı hissetmiyor. Ancak bir süre sonra şişkinlik ve gaz hissi gelmeye başlar. Şişkinlik ve gaz şikayeti yaşamak istemiyorsanız yemeden önce pişirmek daha iyi bir seçenek olabilir.

PATLICAN

Patlıcanlar, kalsiyum emilimini azaltabilen solanin içerir ve bu da gastrointestinal sistemi tahriş edebilir. Mide ağrısı yaşayabilirsiniz. Patlıcanı çiğ olarak tükettiğinizde mide bulantısına, baş dönmesine, baş ağrısına hatta kusmaya bile neden olabilir. Patlıcanı pişirdiğinizde solanini nötralize edersiniz ve bu da mide ağrısı çekmenizi engeller.

PATATES

Patatesler pek çok farklı biçimde lezzetlidir, ancak onları çiğ yememek en iyisidir. Çiğ patatesler teknik olarak zehirli veya toksik değildir, ancak olgunlaşmadıklarında ve uzun süre güneş ışığına maruz kaldıklarında tehlikeli miktarda solanin içerebilirler. Bu, çiğ patlıcan yemekle aynı semptomlara neden olabilir.

BARBUNYA

Doğrudan bitkiden taze, çiğ bir barbunya yerseniz, tadı gerçekten kötü olacaktır. Sadece bu değil, muhtemelen korkunç mide krampları, kusma, ishal ve mide bulantısı da yaşayacaksınız. Barbunyayı pişmeden yememelisiniz.



