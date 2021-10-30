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Patlıcan hırsızına şafak operasyonu! 20 bin TL değerinde

30.10.2021 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’da hırsızlar bu kez kurutulmuş patlıcanlara dadandı. 20 bin TL değerindeki kurutulmuş patlıcanı çalan hırsızlar için titiz bir çalışma yürüten polis ekipleri 3 gün süren çalışmanın ardından şafak operasyonu düzenleyerek hırsızlık şüphelisini çaldığı ürünleri satamadan kıskıvrak yakaladı.

İlginç hırsızlık olayı Nazilli ilçesinde meydana geldi. Yarım asırdan fazladır patlıcan ve diğer sebzeleri kurutarak ihracat yapan ve ekmeğini bu işten kazanan dünyaca ünlü Patlıcan Vadisi’ndeki bir evin deposundan 20 bin TL değerinde satışa hazır kuru patlıcan çalındı. Patlıcan oymacılığı ve kurutma işinden yaklaşık 2 bin 500 ailenin ekmek kazandığı mahallede meydana gelen hırsızlık olayı, bu işten ekmeğini kazanan ve ürünleri büyük ölçüde sokakta kalan üreticiyi de tedirgin etti.

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Pınarbaşı Mahallesi'nde yaşayan E.V. isimli bir şahsın deposundan 3 gün önce çalınan biber ve patlıcanlar, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin sıkı çalışması sonucu bulundu. Adresi tespit edilen şüpheli A.N.’nin bulunduğu adrese şafak operasyonu düzenlendi. Baskında şüpheli ile birlikte çalınan kurutulmuş biber ve patlıcanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan A.N. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

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Aydın
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