Patpattan gelin arabası yaptılar

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde dünyaevine giren Karagül çifti, gelin arabası olarak sulama motorundan yapılan, taşıma işinde de kullanılan patpatı seçti.
Elif ve Abdurrahman Karagül çifti, Bardakçı Mahallesi'nde düzenlenen törenle evlendi.
Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk ve AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Cemal Sağ'ın nikah şahitliği yaptığı tören sonrası Karagül çifti, gelin arabası olarak kırsalda yoğun kullanılan, sulama motorundan imal edilen patpata bindi.
Çift, çok sayıda patpatın bulunduğu konvoyla ilçe merkezinde tur attı.
Abdurrahman Karagül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün en mutlu günümüz. 2 yıl önce tanıştık. Bugün dünyaevine giriyoruz. Eşimle düğün konvoyumuzun patpat ile yapılması kararını aldık. Bu benim çocukluk hayalimdi. Küçüklüğümde patpatın arkasından koşardık. Çok güzel oldu. Umarım misafirlerimiz de beğenmiştir." dedi.
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