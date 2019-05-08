Patrik Bartholomeos İzmir'de ayin yönetti

İZMİR (AA) - Fener Rum Patriği Bartholomeos, İzmir'in Selçuk ilçesindeki Saint John Kilisesi'nde Aziz Yuhanna'nın anısına düzenlenen ayini yönetti.

Hazreti İsa'nın en genç havarisi ve İncil'in yazarlarından biri olan Aziz Yuhanna'nın mezarının bulunduğu Aziz Yuhanna Bazilikası'nda (St. John) yapılan ayine Türkiye ve Yunanistan'dan çok sayıda Ortodoks katıldı.

Ayindeki konuşmasının bir bölümünü Türkçe yapan Patrik Bartholomeos, Müslümanların ramazan ayını tebrik etti.

Bartholomeos, "Müslümanlara yeni başlamış olan mübarek ramazan ayları dolayısıyla en içten tebriklerimi ve Hristiyan Ortadoks cemaatinin en iyi dileklerini arz ediyorum. Bugün bu ayini idrak etme izinlerini veren hükümet makamlarına ve yerel makamlara candan teşekkür ediyoruz. Orucunuzu ve dualarınızı yüce Allah'ın kabul etmesi için dua ediyoruz. 1 ay sonra büyük kutsal Ramazan Bayramı'nızı coşku ve sevgi ile kutlamanızı diliyoruz." dedi.

Mumlar yakılarak dua ve ilahilerin okunduğu ayin, yaklaşık 2 saat sürdü.

Ayine, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos'un eşi Vlasia Pavlopulos, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Petros Mavroidis, Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosu Argiro Papoulia, İzmir Rum Ortodoks Cemaati Başkanı Yorgo Teodoridis de katıldı.

