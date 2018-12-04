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Patronu ilişkiye zorlamıştı! Plazadaki dehşette acılı baba konuştu

YAŞAM HABERLERİ  | 04.12.2018 16:16 | Son Güncelleme

Üniversite öğrencisi Şule Çet'in babası İsmail Çet, "Bu yıl son senesiydi. Üniversiteyi bitirecekti" diye belirtti. Baba İsmail Çet, "Bunların ömür boyu müebbet alması gerekiyor" dedi.

Çet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, liseyi İstanbul'da okuyan kızının kendi ayakları üzerinde durmak için eğitimine devam ettiğini ve modelist olma hayaliyle üniversite sınavına girdiğini söyledi.

Kızı Şule'nin sınav sonucunda Gazi Üniversitesini kazandığını hatırlatan Çet, kızının son sınıfa giderken okul harçlığı için çalıştığı iş yerindeki işverenleri tarafından intihar süsü verilerek öldürüldüğünü ileri sürdü.

Kızının intihar ettiğine ihtimal vermediğini ifade eden Çet, "Camda kızımın el izleri çıkmadı. Bütün kayıtlar üzerine kızım öldürülüp de camdan aşağı atıldı. Saat 02.39'da öldürülüyor, saat 04.00'te 20'nci katta camdan aşağı atılıyor. Ankara'da karakolda ifade verdim. Adli Tıp'tan çıkan ön raporlarda kızımın 9 yerinde darp izi çıktı. Katillerle boğuşmuş. İkisi de işveren. Kızımın parmaklarında da boğuşmadan dolayı doku çıkıyor. Mesele bu. Öldürüp attıktan sonra kendilerini kurtarmak için intihar süsü verdiler." şeklinde konuştu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheliler Çağatay A. ve Berk A. için "cinayet", "ırza geçme" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 39'ar yıla kadar hapis cezası istendiğini hatırlatan Çet, "Bunların ömür boyu hapishaneden çıkmaması için bir baba olarak elimden geleni yapacağım, kızımın arkasında olacağım ve sonuna kadar da kızımın hakkını savunacağım. Başkalarına böyle bir şeyin olmasını istemiyorum. Annelere babalara sesleniyorum. Çocuklarına sahip çıksınlar. Çocuklarının arkasında olsunlar, yalnız bırakmasınlar." ifadelerini kullandı.

Kızının ölümüne hala alışamadığını kaydeden İsmail Çet, "Gelecekmiş gibi düşünüyorum. Gelmesi mümkün değil. Başka insanların da canı yanmasın. Katillerin mahkemeye çıkıp da takım elbise giyip kravat takmasından verilen kararların düşürülmemesi bakımından hakimlerimize düşecek büyük kararlar var" diye konuştu.

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet, 29 Mayıs'ta Ankara'daki plazanın 20'nci katından düşerek yaşamını yitirmiş, olayla ilgili Çağatay A. ve Berk A. tutuklanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheliler Çağatay A. ve Berk A'nın, maktulü darbederek ölümüne sebebiyet verdikleri, travma ve şiddet delillerini karartmak amacıyla cesedini pencereden attıkları yönünde kanaat oluştuğu belirtildi.

İddianamede, iki şüpheli için "cinayet", "ırza geçme" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 39'ar yıla kadar hapis cezası istendi.


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şule çet Ankara

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bence o canilere en ağır ceza bu babanın eline verip babaya da yapacaklarından dolayı ceza vermemektir!!!!
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