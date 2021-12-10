Patronuna kızan kadın işçiden 16 milyon liralık intikam! Depoyu havaya uçurdu

Tayland'da Ann Sriya isimli 38 yaşındaki kadın çalışan, Prapakorn Yağ'ın deposunda yangın çıkardı.

Binlerce litrelik yağın varillerde depolandığı binaya hızla yayılan yangın, 40 milyon Tayland bahtı (yaklaşık 16 milyon TL) değerinde hasara neden oldu.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLEDİ

Sriya'yı gösterdiği iddia edilen güvenlik kamerası görüntülerinde bir kişinin elinde kağıt parçasıyla depoya girdiği ve raftaki bir sıra bidonun arkasında gözden kaybolduğu görülüyor.

Tek katlı bina adeta bir alev topuna dönüşürken yükselen siyah dumanlar tüm bölgeyi sardı. 40'tan fazla itfaiye aracının müdahale ettiği yangın 4 saat sonunda söndürülebildi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Kadının 9 yıldır Prapakorn Yağ için çalıştı öğrenildi. Polisin kimliğini tespit etmesi sonrası evinde yakalanan kadın suçunu itiraf etti.

29 Kasım'da gerçekleşen olayda yaralanan hoşnutsuz çalışan, iddialara göre polise kendisini azarlayan ve daha iyi çalışmasının yollarından söz eden patronuna kızdığı için yangın çıkardığını söyledi.

Polis soruşturmalarını sürdürürken Sriya kundakçılık suçundan tutuklandı.

