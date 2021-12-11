Patronuna kızan Taylandlı kadın yağ deposunu havaya uçurdu

Tayland'da bir kadının çalıştığı petrol deposunu patronuna kızdığı için havaya uçurduğu kaydedildi. Polis tarafından 38 yaşındaki Sriya olarak adlandırılan işçinin bir kağıt parçasını tutuşturup yakıt konteynerine attığı belirtildi.

40 milyon Tayland bahtı değerinde hasara neden olan yangın, hızla binaya yayıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Nakhon Pathom eyaletindeki tek katlı deponun üzerinde havaya yükselen bir ateş topu ve kalın siyah duman görüldü.

Güvenlik görüntülerinde kadının elinde bir kağıt parçasıyla depoya yürüdüğü gözleniyor.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Nakhon Pathom İl Korgenerali Thanayut Wuttijarathamron, şüphelinin gözaltına alındığını ve fabrikayı kendisinin kundakladığını 'itiraf ettiğini' söyledi. Tümgeneral Chomchawin Purthananon'a göre, fabrikada son aylarda ikinci kez yangın çıktı.

Yetkililer, 29 Kasım'da gerçekleştiği belirtilen söz konusu patlamada kadının, polise verdiği ifadede kendisini sürekli azarlayan ve daha çok çalışmasını söyleyen patronuna kızdığı için yangın çıkardığı belirtiliyor. Yangında ölen ve yaralanan olmadı.

