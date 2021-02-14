Patronunun parasını çalıp koronavirüs bulaştırmaya çalışan işçisi yakalandı

Kentte, geçen yıl eylül ayında oto galericilik yapan İbrahim Ünverdi’nin iddiaya göre, otomobil satışından elde ettiği 215 bin TL'yi ofise götürmesi için verdiği çalışanı Ramazan Ç., parayla birlikte ortadan kayboldu. Olaydan birkaç gün sonra Ünverdi'nin ulaştığı Ramazan Ç., parayı borcu olduğu tefeciye verdiğini öne sürüp, telefonunu kapattı. Ünverdi, başka bir personelinden, Ramazan Ç.'nin bir koronavirüs hastasından 500 lira karşılığında tükürük aldığını ve içeceğine koymaya çalıştığını öğrendi. Bu iddiaya şaşıran Ünverdi, "Ben hayatımda böyle bir öldürme tekniği görmedim" dedi. Olayın basına yansımasının ardından Ramazan Ç.’nin daha çok sinirlendiğini öne süren Ünverdi, tehdit mesajları almaya başladığını kaydetti. Bunun üzerine Adana Adliyesi’ne giden Ünverdi, Ramazan Ç. hakkında öldürmeye teşebbüs ve tehdit suçlarından şikayetçi oldu. Ünverdi’nin şikayetinin ardından Ramazan Ç., 10 Şubat’ta saklandığı evde yakalandı. Sorgusu tamamlanan Ramazan Ç., Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildiği sırada, korona hastasından alınan tükürüğün yalan olduğunu, İbrahim Ünverdi’nin kendisini 1 milyon lira dolandırdığını ve Ünverdi’nin tefeci olduğunu iddia etti. Sağlık kontrolünden geçirilen Ramazan Ç., 'dolandırıcılık' suçundan adliyeye sevk edildi. Ramazan Ç.’ye ev hapsi cezası verildi.

‘BEKLEDİĞİMİZ BİR KARAR DEĞİLDİ’

Ramazan Ç.’nin yakalandığına çok mutlu olduğunu söyleyen İbrahim Ünverdi, “Şu an biraz mutlu olsak bile birazda üzgünüz. Hakim ev hapsi verilmesine karar kıldı. Bu beklediğimiz bir karar değildi. Bizim isteğimiz hapis cezası almasıydı. Avukatlarımız itirazda bulanacaklar. Bu virüs 2- 3 kişiden çıktı ve tüm dünyaya yayıldı. Sağlık personelleri bu kadar çalışırken bu kişinin şeytani plan yapması çok üzücü bir durum. Ev hapsi eşimi, çocuklarımı bir nebze rahatlattı ama ceza evine girerse tabi çok çok daha rahatlayacağız. Kendimizi daha da güvende hissedeceğiz” dedi.

‘ŞİMDİ O EVDE BİZ DIŞARDAYIZ’

Aylardır korkusundan evden çıkamadığını söyleyen Dilek Ünverdi, şunları söyledi: “Bir nebzede olsa rahatladık. O şimdi evinde biz dışarıya çıkıyoruz. Ama en çok istediğimiz o kişinin ceza alması. Avukatlarımız bu konu hakkında itirazda bulanacaklar. İnşallah adalet yerini bulacak.”

‘SALGINDAN DOLAYI ONLARCA İNSANIMIZI KAYBETTİK’

Ünverdi ailesinin avukatı Oğuzhan Mete Karabıyık ise şunları kaydetti: “Bu olayın kentimizde olması inanılır gibi değil. Bu salgın hastalıktan dolayı insanlar hayatını kaybederken, müvekkilimizi insanlık dışı, vahşice öldürmeye teşebbüs edilmesi kabul edilecek bir durum değil. Hukuk camiası olarak bu işi kınıyoruz. Bu kişinin ceza alması için elimizden geleni yapacağız. İnsanlar, ‘Böyle bir şey olabilir mi? 500 liraya satın alınmış bir tükürükle insan öldürülmeye mi çalışılır’ gibi söyleyebilirler. Salgın hastalıktan dolayı onlarca insanımız bu ülkede can verdi. Müvekkilimizde bu durumla müşteki durumuna geldi” diye konuştu.

(DHA)

