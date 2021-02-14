HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Patronunun parasını çalıp koronavirüs bulaştırmaya çalışan işçisi yakalandı

Patronunun parasını çalıp koronavirüs bulaştırmaya çalışan işçisi yakalandı

14.02.2021 09:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Patronunun parasını çalıp koronavirüs bulaştırmaya çalışan işçisi yakalandı

Adana'da oto galerici İbrahim Ünverdi'nin verdiği 215 bin TL ile ortadan kaybolan ve koronavirüs hastasından aldığı tükürüğü patronunun içeceğine karıştırmaya çalıştığı iddia edilen işçi Ramazan Ç. yakalandı ve ev hapsi cezası aldı. Ünverdi, Ramazan Ç.'nin yakalanması nedeniyle memnun olduğunu ancak ev hapsini yeterli görmediği için karara itiraz edeceğini söyledi. Ramazan Ç. ise Ünverdi'nin kendisini 1 milyon lira dolandırdığını iddia etti.

Kentte, geçen yıl eylül ayında oto galericilik yapan İbrahim Ünverdi’nin iddiaya göre, otomobil satışından elde ettiği 215 bin TL'yi ofise götürmesi için verdiği çalışanı Ramazan Ç., parayla birlikte ortadan kayboldu. Olaydan birkaç gün sonra Ünverdi'nin ulaştığı Ramazan Ç., parayı borcu olduğu tefeciye verdiğini öne sürüp, telefonunu kapattı. Ünverdi, başka bir personelinden, Ramazan Ç.'nin bir koronavirüs hastasından 500 lira karşılığında tükürük aldığını ve içeceğine koymaya çalıştığını öğrendi. Bu iddiaya şaşıran Ünverdi, "Ben hayatımda böyle bir öldürme tekniği görmedim" dedi. Olayın basına yansımasının ardından Ramazan Ç.’nin daha çok sinirlendiğini öne süren Ünverdi, tehdit mesajları almaya başladığını kaydetti. Bunun üzerine Adana Adliyesi’ne giden Ünverdi, Ramazan Ç. hakkında öldürmeye teşebbüs ve tehdit suçlarından şikayetçi oldu. Ünverdi’nin şikayetinin ardından Ramazan Ç., 10 Şubat’ta saklandığı evde yakalandı. Sorgusu tamamlanan Ramazan Ç., Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildiği sırada, korona hastasından alınan tükürüğün yalan olduğunu, İbrahim Ünverdi’nin kendisini 1 milyon lira dolandırdığını ve Ünverdi’nin tefeci olduğunu iddia etti. Sağlık kontrolünden geçirilen Ramazan Ç., 'dolandırıcılık' suçundan adliyeye sevk edildi. Ramazan Ç.’ye ev hapsi cezası verildi.

‘BEKLEDİĞİMİZ BİR KARAR DEĞİLDİ’

Ramazan Ç.’nin yakalandığına çok mutlu olduğunu söyleyen İbrahim Ünverdi, “Şu an biraz mutlu olsak bile birazda üzgünüz. Hakim ev hapsi verilmesine karar kıldı. Bu beklediğimiz bir karar değildi. Bizim isteğimiz hapis cezası almasıydı. Avukatlarımız itirazda bulanacaklar. Bu virüs 2- 3 kişiden çıktı ve tüm dünyaya yayıldı. Sağlık personelleri bu kadar çalışırken bu kişinin şeytani plan yapması çok üzücü bir durum. Ev hapsi eşimi, çocuklarımı bir nebze rahatlattı ama ceza evine girerse tabi çok çok daha rahatlayacağız. Kendimizi daha da güvende hissedeceğiz” dedi.

‘ŞİMDİ O EVDE BİZ DIŞARDAYIZ’

Aylardır korkusundan evden çıkamadığını söyleyen Dilek Ünverdi, şunları söyledi: “Bir nebzede olsa rahatladık. O şimdi evinde biz dışarıya çıkıyoruz. Ama en çok istediğimiz o kişinin ceza alması. Avukatlarımız bu konu hakkında itirazda bulanacaklar. İnşallah adalet yerini bulacak.”

‘SALGINDAN DOLAYI ONLARCA İNSANIMIZI KAYBETTİK’

Ünverdi ailesinin avukatı Oğuzhan Mete Karabıyık ise şunları kaydetti: “Bu olayın kentimizde olması inanılır gibi değil. Bu salgın hastalıktan dolayı insanlar hayatını kaybederken, müvekkilimizi insanlık dışı, vahşice öldürmeye teşebbüs edilmesi kabul edilecek bir durum değil. Hukuk camiası olarak bu işi kınıyoruz. Bu kişinin ceza alması için elimizden geleni yapacağız. İnsanlar, ‘Böyle bir şey olabilir mi? 500 liraya satın alınmış bir tükürükle insan öldürülmeye mi çalışılır’ gibi söyleyebilirler. Salgın hastalıktan dolayı onlarca insanımız bu ülkede can verdi. Müvekkilimizde bu durumla müşteki durumuna geldi” diye konuştu.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDemet Akalın koronavirüse yakalandıDemet Akalın koronavirüse yakalandı
Sevgililer Günü ne zaman ve nasıl ortaya çıktı?Sevgililer Günü ne zaman ve nasıl ortaya çıktı?
Swarm hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Swarm hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

En Çok Okunan Haberler

Kaybolan keçisini yerde ararken 'gökte' buldu

Kaybolan keçisini yerde ararken 'gökte' buldu

Bakan Koca paylaştı: Bu ülkeyle gurur duymak için çok nedenimiz var

Bakan Koca paylaştı: Bu ülkeyle gurur duymak için çok nedenimiz var

İkinci el piyasasında düşüş sürüyor! İşte son durum

İkinci el piyasasında düşüş sürüyor! İşte son durum

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i paylaşımıyla olay oldu! 'Aman Hüsnü Çoban görmesin'

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i paylaşımıyla olay oldu! 'Aman Hüsnü Çoban görmesin'

Kahreden haberi Bakan Akar duyurdu! 13 sivil şehit edildi

Kahreden haberi Bakan Akar duyurdu! 13 sivil şehit edildi

Eşinin cansız bedenini evde bırakıp oğlunun yanına gitti! Samsun'da dehşet

Eşinin cansız bedenini evde bırakıp oğlunun yanına gitti! Samsun'da dehşet

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

12 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

12 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Dikkat! Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Dikkat! Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Görüntüleri olay olmuştu! 'Tacizci Hoca' hakkında flaş karar

Görüntüleri olay olmuştu! 'Tacizci Hoca' hakkında flaş karar

Genç kadın güpegündüz trafikte dehşeti yaşadı

Genç kadın güpegündüz trafikte dehşeti yaşadı

Diğer Haberler

Koronavirüse yakalandı, hayatı kurtuldu

Koronavirüse yakalandı, hayatı kurtuldu

14 Şubat Sevgililer Günü ne zaman ve nasıl ortaya çıktı? İlk Sevgililer Günü ne zaman kutlandı?

Sevgililer Günü ne zaman ve nasıl ortaya çıktı?

Bebek Sahili'nde demirli 2 tekne alev alev yandı

Burası Bebek Sahili! Alev alev yandılar

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı: Saatlerdir aralıksız yağıyor

Beklenen kar başladı: Saatlerdir aralıksız yağıyor

Nijerya'da kaçırılan gemiden kurtarılan gemiciler İstanbul'a getirildi

Türkiye onları bekliyordu! İstanbul'a getirildiler

Google'dan Sevgililer Günü'ne özel Doodle

Google'dan Sevgililer Günü'ne özel Doodle

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.