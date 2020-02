Paul Walker'ın göz bebeği yenilendi: 2021 Toyota GR Supra tanıtıldı! Peki Özellikleri neler?

Toyota Supra otomobil severlerin gönlünde her zaman farklı bir yer edinmiştir. Bunun en büyük nedenlerinden biri, Fast and Furious (Hızlı ve Öfkeli) serisi ile karşımıza çıkan ve 2013 yılında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Paul Walker. Walker, serinin 2001 yılındaki ilk filminde, Brian O'Conner rolünde Toyota Supra'sı ile ortalığın tozunu attırırken, birçok kişiyi de kendisine hayran bırakmıştı. 2013 yılında ise Walker'ın ölümü nedeniyle yarım kalan çekimlere rağmen Fast and Furious 7 filmi vizyona girmişti. Filmin son sahnesi, herkesi büyük hüzne boğmuştu. Filmin son sahnesinde, Brian O'Conner yani Paul Walker, beyaz renkli Toyota Supra'sı ile Güneş'e doğru yol almıştı. Bu sahneden sonra Toyota Supra birçok kişi için daha farklı bir imgeye dönüştü. Bu dönüşümün farkında olan Toyota, BMW ile kurulan iş birliği çerçevesinde 2021 Toyota GR Supra'yı tanıttı.

TOYOTA GR SUPRA ÖZELLİKLERİ

2021 Toyota GR Supra, BMW Z4 ile aynı platformu paylaşıyor. Bu yüzden Toyota Supra da motor konusunda iki farklı seçenek sunuyor. Bu seçeneklerden ilki 3.0 litrelik 6 silindirli ve turbo beslemeli bir motor. Bu motor seçeneği, Toyota GR Supra'nın en üst modelinde kullanılıyor. 3.0 litrelik motor, 382 beygir güç üretebiliyor ve 500 Nm torka kadar çıkabiliyor. 0'dan 100 km'ye 3,9 saniye gibi oldukça kısa bir sürede çıkan bu motor, önceki nesil Toyota Supra'ya göre 0,9 saniye daha hızlı. toyota GR Supra'nın diğer motor seçeneği ise 2.0 litrelik bir hacme sahip. Bu hacimle birlikte motor, 255 beygir güç ve 400 Nm tork üretebiliyor. Standart olarak sunulan 2.0 litrelik motorun 0'dan 100'e çıkışı ise 5 saniye sürüyor.