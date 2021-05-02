Pazar günü fırın, manav, tatlıcılar açık mı? Tam kapanmada hafta sonu manav, tatlıcılar, fırın açık mı, çalışıyor mu?

17 Mayıs tarihine sürecek olan tam kapanma kararı sonrası kısıtlamalar kapsamında fırın, manav, tatlıcılar, bakkallar, restoranlar, marketler ve kasaplar hafta içi - hafta sonu kaçta açılıyor sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Pazar günü fırın, manav, tatlıcılar açık mı?

PAZAR GÜNÜ FIRIN, MANAV, TATLICILAR AÇIK MI? TAM KAPANMADA HAFTA SONU FIRIN AÇIK MI?

Yeni kararlar sonrası İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile birlikte bakkal, market, kasap, tatlıcı gibi işyerlerinin çalışma saatlerine ilişkin detaylar da kamuoyu ile paylaşıldı. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00 ve 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

Vatandaşlar, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli yurttaşlar dışında) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecek. Yine aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere veya adrese servis şeklinde de satış yapabilece.

Bakkal, market, manav ve kasaplar için paylaşılan bu bilgiler, zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak. Zincir marketler ve süper marketler, pazar günleri kapalı olacak ve hizmet vermeyecek.



