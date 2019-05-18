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Pazar parası için eşini öldüren koca tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2019 11:47 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da pazar parası nedeniyle tartıştığı 2 çocuğunun annesi Sultan Satılmış'ı(49) bıçaklayıp öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet Satılmış (52), tutuklandı.

Pazar parası için eşini öldüren koca tutuklandı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da pazar parası nedeniyle tartıştığı 2 çocuğunun annesi Sultan Satılmış'ı(49) bıçaklayıp öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet Satılmış (52), tutuklandı.
Olay, merkeze bağlı Ali İhsan Paşa Mahallesi'nde geçen Perşembe günü meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Satılmış pazara gitmek isteyen eşi Sultan Satılmış ile para olmadığı gerekçesiyle tartıştı. Tartışma sırasında Mehmet Satılmış, eşini ekmek bıçağıyla göğüs ve karın bölgesinden 3 kez bıçakladı. Sultan Satılmış kanlar içinde yere yığılırken, evden çıkan Mehmet Satılmış polis merkezine giderek teslim oldu. Eve gelen polis ve sağlık ekipleri, Sultan Satılmış'ın cansız bedenini buldu.
Sltan Satılmış dün Ali İhsan Paşa Mahallesi'nde toprağa verilirken, gözaltına alınan Mehmet Satılmış sorgunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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Pazar parası için eşini öldüren koca tutuklandı

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