HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Pazar yerinde sahte içki satan şahıs yakalandı

Pazar yerinde sahte içki satan şahıs yakalandı

29.12.2020 20:35 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Pazar yerinde sahte içki satan şahıs yakalandı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde kendi ürettiği el yapımı sahte içkileri pet şişelerin içerisine doldurarak pazar yerinde satan şahıs jandarma tarafından yakalandı.Kaçakçılık ve Organize suçlarla Şube Müdürlüğü ve Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde H.İ.G (57) isimli şahsın, üretmiş olduğu el yapımı sahte içkileri pet şişelerin içerisine doldurarak araç ve motosiklet ile götürerek Tavşanlı ilçesinde kurulan halk pazarlarında sattığı bilgisi elde edildi.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde kendi ürettiği el yapımı sahte içkileri pet şişelerin içerisine doldurarak pazar yerinde satan şahıs jandarma tarafından yakalandı.
Kaçakçılık ve Organize suçlarla Şube Müdürlüğü ve Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde H.İ.G (57) isimli şahsın, üretmiş olduğu el yapımı sahte içkileri pet şişelerin içerisine doldurarak araç ve motosiklet ile götürerek Tavşanlı ilçesinde kurulan halk pazarlarında sattığı bilgisi elde edildi. Ekipler tarafından H.İ.G isimli şahsa ait araç ve motosiklet ile Tavşanlı Ulucami Mahallesi’nde bulunan ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 6 litre sahte rakı, 25 litre sahte votka, 5 litre sahte viski, 10 litre etil alkol olmak üzere toplam 46 litre alkol, 4 litre anason yağı, 2 adet huni, 2 adet ölçek kabı, 4 adet damıtma enjektörü, 1 adet alkolmetre, 2 adet ölçek çubuğu, 1 adet tek kırma av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan H.İ.G hakkında adli tahkikat başlatıldı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 2020 böyle geçti! İşte yılın bomba magazin olayları 2020 böyle geçti! İşte yılın bomba magazin olayları
İmamoğlu'ndan canlı yayında dikkat çeken açıklamalarİmamoğlu'ndan canlı yayında dikkat çeken açıklamalar
82 milyon TL'yi aşan ikramiyeli çekiliş sonuçları belli oldu!82 milyon TL'yi aşan ikramiyeli çekiliş sonuçları belli oldu!

En Çok Okunan Haberler

Çavuşoğlu açıkladı: Putin teklif etti, Erdoğan talimat verdi

Çavuşoğlu açıkladı: Putin teklif etti, Erdoğan talimat verdi

İstanbul merkezli 4 ilde kara para aklama operasyonu

İstanbul merkezli 4 ilde kara para aklama operasyonu

2021 motorlu taşıtlar vergisi (MTV) belli oldu

2021 motorlu taşıtlar vergisi (MTV) belli oldu

30 yaş küçük aşkıyla görüntülendi! Dikkat çeken detay

30 yaş küçük aşkıyla görüntülendi! Dikkat çeken detay

Akademisyen Aylin Sözer vahşice öldürüldü

Akademisyen Aylin Sözer vahşice öldürüldü

Ali Babacan'ın gözleri doldu, sesi titredi

Ali Babacan'ın gözleri doldu, sesi titredi

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Türkiye'de uygulanan Çin aşısında 'yan etki' açıklaması

Türkiye'de uygulanan Çin aşısında 'yan etki' açıklaması

Elazığ'da korkutan deprem!

Elazığ'da korkutan deprem!

CHP'li vekilden Gültekin'in babasına 'davadan çekil' telefonu

CHP'li vekilden Gültekin'in babasına 'davadan çekil' telefonu

Diğer Haberler

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 2 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 2 terörist teslim oldu

Esenyurt'ta 11 yaşındaki çocuğa taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı

Esenyurt’ta ortalığı karıştıran iddia

Malatya'da kan donduran olay! Uyuşturucu bağımlısı adam eşini başından vurdu

3 çocuğunun gözleri önünde eşini başından vurdu

İmamoğlu'ndan canlı yayında dikkat çeken açıklamalar

İmamoğlu'ndan canlı yayında dikkat çeken açıklamalar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş aşı açıklaması! Çin aşısı yola çıktı

Bakan Koca duyurdu! Çin aşısı yola çıktı

Kılıçdaroğlu'ndan Aylin Sözer ve Selda Taş cinayetlerine tepki

Kılıçdaroğlu'ndan Aylin Sözer ve Selda Taş cinayetlerine tepki

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.