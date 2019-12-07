Pazarcı kadının parasının yanı sıra en değerli aile yadigarını da çaldılar

"Esnaf arkadaş geldi. Bazı esnaf arkadaşlar kiralarını bana vermişti. Bazı arkadaşların kiralarını alıyorum, onları başka pazarda sahiplerine veriyorum veya banka aracılığıyla gönderiyorum. Adamcağız bana parayı uzattı. 'Hadi abla görüşürüz' dedi. Parayı aldım, çantaya koymak için arkamı döndüm, çanta yok. 'Allah'ım koca çanta nereye gider' diyorum. Komşulara 'Çantayı siz mi aldınız' dedim. Yok, bulamadım çantamı. Büyük bir çanta, cüzdan değil yani."

Polisin görüntülerden şüphelilerin kimliğini tespit etmeye çalıştığı olayın mağduru 66 aşındaki Hamide Tarlabaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 20 yıldır pazarda pijama ve gecelik sattığını, ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını söyledi.

İSTANBUL (AA) - KAAN BOZDOĞAN- Üsküdar merkez pazarda iki kadın hırsız, tezgahının arkasına yanaştıkları pazarcı kadının çantasındaki 20 bin liranın yanı sıra en kıymetli aile yadigarını da çaldı.

- "Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı"

Bir işyeri kamerasında hırsızların çantayı nasıl çaldığını gördüklerini belirten Tarlabaşı, "Yanda bir kamera var, o beni görüyor. Benim tezgahta olmamam mümkün değil. Ama görüntülerde görüyorum, giriyorlar ben hiç görünmüyorum. Neredeyim, nasıl olurum. Bazen lavaboya falan gidiyoruz, ama çantayı bırakıp gitmem. Çantamı alıp giderim. Benim burada olmam lazım. Beni ne yaptılar da hiç görünmüyorum bilemiyorum." dedi.

Çantanın içinde yaklaşık 20 bin lira olduğuna dikkati çeken Tarlabaşı, "Çalanlar o çantanın içerisinde o kadar para olduğuna şaşırmışlardır. İçinde tam olarak ne kadar olduğunu söylemek istemiyorum. Çocuklarımın da içinde ne kadar para olduğundan haberi yok. Çocuklar 'anne ne yaptın, bu para neydi' diye sormasınlar diye net meblağ söylemedim." ifadesini kullandı.

Bir arkadaşının kendisine şaka yaptığını sandığını belirten Tarlabaşı, kendisiyle birlikte pazarda çalışan oğlu Sertaç'ı telefonla arayarak çantanın çalındığını ilettiğini dile getirirken, bundan sonra emanet para almayacağını söyledi.