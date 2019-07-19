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Pazarcı tezgahı önünde bulduğu paranın sahibini arıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 15:05 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde çiftçi Ramazan Kılıçaslan, satış yaptığı pazar tezgahında bulduğu paranın sahibini arıyor.

Pazaryerinde organik ürün satışı yapan Ramazan Kılıçaslan, 25 gün önce tezgahın önünde yaklaşık 600 TL buldu. Pazarı gezen Kılıçaslan, paranın sahibini bulamadı. Evine giden Kılıçaslan, oturduğu mahallede paranın sahibini aradı ama sonuç alamadı. 25 gün boyunca İnegöl’ün her yerinde gezen çiftçi, bir türlü paranın sahibine ulaşamadı. Kılıçaslan, paranın sahibini bulana kadar arayacağını söyledi.

25 GÜNDÜR ARIYORUM

Olayı anlatan Ramazan Kılıçaslan, “25 gün önce pazaryerinde satış yapıyordum. Tezgahımın önündeki fidelerimi toplarken, yaklaşık 600 TL civarında para buldum. Gün boyu gelen müşterilere ve esnafa para bulduğumu ve sahibini aradığımı söyledim. Mahallemde herkese söyledim. Kimseye de teslim etmedim parayı. Belki bu parayı kaybeden zor durumda olabilir. Bu parayı asla harcamam, bu paradan hayır gelmez. Bu durum herkese örnek olsun. Keşke herkes böyle davransa. Bulana kadar sahibini arayacağım” dedi. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Bursa Pazar Tezgah para

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