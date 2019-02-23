Pazarda satmak için bahçelerden çaldıkları sebzelerle yakalandılar

Bursa'da, semt pazarlarında satmak için bağ ve bahçelerden sebze ve meyve çaldığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenişehir ve Karacabey ilçelerindeki bağ ve bahçelerden sebze meyve çalındığı ihbarını aldı.

Ekipler, araştırma ve teknik takiplerinin ardından, iki bölgeden çalınan yaklaşık 8 ton ürün ile hırsızlıkta kullanılan aracı Yenişehir'de ele geçirdi.

Çaldıkları sebze ve meyveleri Bursa'da semt pazarlarında ucuza satmayı planladıkları öğrenilen 3 zanlı ise gözaltına alındı.

Çalınan ürünler sahiplerine teslim edildi.

