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Pazarda satmak için bahçelerden çaldıkları sebzelerle yakalandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 15:12 | Son Güncelleme

Bursa'nın Karacabey ve Yenişehir ilçelerindeki bağ ve bahçelerden yaklaşık 8 ton ürün çalarak semt pazarlarında ucuza satmayı planladıkları belirlenen 3 zanlı gözaltına alındı

Bursa'da, semt pazarlarında satmak için bağ ve bahçelerden sebze ve meyve çaldığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenişehir ve Karacabey ilçelerindeki bağ ve bahçelerden sebze meyve çalındığı ihbarını aldı.

Ekipler, araştırma ve teknik takiplerinin ardından, iki bölgeden çalınan yaklaşık 8 ton ürün ile hırsızlıkta kullanılan aracı Yenişehir'de ele geçirdi.

Çaldıkları sebze ve meyveleri Bursa'da semt pazarlarında ucuza satmayı planladıkları öğrenilen 3 zanlı ise gözaltına alındı.

Çalınan ürünler sahiplerine teslim edildi.

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