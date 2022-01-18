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PCR testi zorunluluğu kalktı mı? Otobüs, tren, uçak seyahatleri ve sinema, tiyatrolarda PCR testi zorunlu mu?

18.01.2022 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eylül ayından bu yana devam eden PCR testi zorunluluğu Eylül ayında başlayarak birçok alanda vatandaşların uygulaması gereken işlemler arasında yerini almıştı. Otobüs, tren, uçak ve diğer ulaşım araçları; sinema, tiyatro gibi etkinliklerde gerekli olan PCR testi uygulamasında bir yeniliğe daha gidildi. Peki PCR testi zorunluluğu kalktı mı? Otobüs, tren, uçak seyahatleri ve sinema, tiyatrolarda PCR testi zorunlu değil mi? İşte ayrıntılar...

PCR testi zorunluluğu kalktı mı? Otobüs, tren, uçak seyahatleri ve sinema, tiyatrolarda PCR testi zorunlu mu?

PCR testi zorunluluğu Eylül ayında başlamış ve pek çok alanda uygulanması gereken işlemler arasında yerini almıştı. Artık alınan son karara göre aşı olmayanlar PCR
testi yaptırmak zorunda kalmayacak. Elbette bu durumda belirli detaylar da bulunuyor. Vatandaşların merak ettiği detaylar ise Bakanlık tarafından açıklandı ve PCR testi uygulamasında yapınla değişiklikler detaylı olarak açıklandı.

AŞISIZLARA PCR TESTİ ZORUNLULUĞU KALKTI MI?

PCR testi zorunluluğu artık kaldırıldı ve yerini farklı uygulamaların alıp almayacağı
tartışmalara dahil edildi. Farklı dozlardan oluşturulan aşılar ile ulaşımda, çeşitli etkinliklerde ve günlük yaşamın farklı alanlarında sunulan kolaylık aşı olmak istemeyenler için PCR testi ile verilmeye çalışıldı. Aşı olmayanların düzenli aralıklarla PCR testi yaptırması ve hatta iş yerinde bile bu uygulamanın zorunlu hale getirilmesi üzerine çalışanlar da aşı olmayı tercih etmediğinde PCR testi olarak hareket edebiliyordu. Sağlık Bakanlığı’ndan gelen yeni açıklama ile PCR testinin kaldırıldığı açıklandı.

Seyahat, etkinlik, işyeri ve okullarda artık zorunlu olmayan PCR testi sadece şüpheli durumlarda uygulanacak.

PCR TESTİ HANGİ DURUMLARDA YAPILACAK?

PCR testinin kalkması üzerine vatandaşlar sorularını ve aklına takılanları tartışmaya
başladılar. Aşı olmak istemeyenlerin uygulaması gereken PCR testi işyeri, okul, seyahat ve etkinliklerde gerekli görülüyordu. Fakat artık gelen açıklamaya göre PCR testini sadece şüpheli olan kişilere uygulanacağı açıklaması geldi.

Yapılan açıklamalara göre PCR testinin İçişleri Bakanlığı’nın 81 ile gönderdiği yazı ile kaldırıldığı belirtildi. Bakan Fahrettin Koca ise bu önemli gelişme ile ilgili şu açıklamalara yer verdi:

“Bilim Kurulumuz gelişmiş ülkelerde uygulanan kuralları, hastalığın ulaştığı yaygınlık
seviyesini de dikkate alarak tarama amaçlı ve temaslı kişilerde PCR testi zorunluluğunu kaldırmıştır. Bundan böyle PCR testi yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacaktır. Salgını gündemimizden çıkarmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğimizi bilmenizi isterim.”

Böylece artık sadece semptom gösteren kişilerin PCR testine tabi tutulacağı da Bakan’ın yapmış olduğu açıklamalar ile netlik kazanmış oldu.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) PCR testi

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