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Pedallar şehit polis memuru Ali Öztürk için çevrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 14:39 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki bisiklet takımı, Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftçiler'den aldıkları Türk bayrağını şehit polisin kabrine ulaştırmak için yola çıktı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki bisiklet takımı, PKK'lı teröristler tarafından 2015 yılında düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Ali Öztürk'ü, şehadetinin 4'üncü yılında anmak için pedal çevirdi.

Türkiye Bisiklet Federasyonunun Rize Çayeli Kriteryum Yol Yarışları'nda Yıldız B Klasmanı'nda Türkiye şampiyonu olan Siverek Bisiklet Takımı, Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftçiler'den aldıkları Türk bayrağını şehit polis memuru Öztürk'ün kabrine ulaştırmak için yola çıktı.

35 kilometre pedal çeviren bisiklet takımı, şehit polisin Diyarbakır'ın Çermik ilçesine bağlı Gürüz Mahallesi'ndeki kabrine geldi. Şehit yakınları ve mahalle sakinlerinin de katıldığı anma töreninde, okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından dua edildi.

Daha sonra Türk bayrağı, Halk Eğitim Müdürü Mahmut Kışlar tarafından şehit polisin oğlu Burak Öztürk'e verildi. Bayrak teslimi sırasında duygulu anlar yaşayan Öztürk'ü yakınları ve çevredekiler teselli etti.

Siverek Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kışlar, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehitleri hiç bir zaman unutmayacaklarını belirterek, "Bu mübarek günde aziz şehidimizin yanında bulunmaktan gurur duyuyoruz. Ali Öztürk, 2015 yılında bölücü ve hain terör örgütü tarafından ne yazık ki şehit edildi. Kendisini anmak ve yeniden hatırlamak, unutulmadığını göstermek ve ailesine tekrar başsağlığı dilemek için Siverek Bisiklet Takımı ile geldik. Öncelikle bisikletleriyle buraya gelen kardeşlerime teşekkür ediyorum. Kur'an-ı Kerim'in de dediği gibi şehitler kesinlikle ölmez ve diridirler, fakat biz onları göremiyoruz. Onların burada olduğunu ve diri olduklarını biliyoruz. Bizler de kendilerine önem verdiğimizi göstermek ve gençlerimize bunu hatırlatmak için bu etkinliği düzenledik." dedi.

Bisiklet takımından 14 yaşındaki Emre Şanlı ise şehit polis Ali Öztürk'ü anmak ve unutturmamak için etkinliğe katıldığını ifade ederek, "Burada olmaktan gurur duyuyorum. Ailesine başsağlığı diliyorum." diye konuştu.

Siverek Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı olan gazi Hüseyin Gazi Aksoy, "Şehit polisimiz Ali Öztürk'ü şehadetinin yıl dönümünde kabri başında anmaya geldik. Şehidimize rahmet, ailesine sabırlar diliyoruz. 'Şehit ölmez, vatan bölünmez' diyoruz. Bunu herkes böyle bilsin." ifadelerini kullandı.

- Şehit ailesinden oturma eylemi başlatan ailelere destek

Törene katılanlara teşekkür eden şehit polis memuru Öztürk'ün ağabeyi Zeynel Abidin Öztürk ise şunları kaydetti:

"Şehit ailelerinin acıları ateş gibidir, ne zaman açarsan o zaman yakar. Bunu içinde gizler ve kimseler bilmez ama tabii bu tür özel günlerde farklı duygular yaşanır. Bizi böyle bir günde yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum. Burada özellikle bir konuya daha değinmek istiyorum. Diyarbakır'da PKK'nın uzantısı HDP İl Teşkilatının önünde çocukları dağa kaçırılmış annelerin oturma eylemleri var ve biz onları destekliyoruz, herkesin de destek olması lazım. Bizim yüreğimiz yandı ama onların yanmasın. Bu tür sıkıntılara destek olursak, bu gençlerin dağa çıkmasını özlemiş oluruz."

Polis memuru Ali Öztürk, 2015 yılında Silvan'da PKK'lı teröristlerce polis ekibine yönelik roketatarlı saldırıda şehit olmuştu.

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