HABER

Pedofili, cinayet ve yamyamlık! Rusya bu haberi konuşuyor

DÜNYA HABERLERİ  | 04.10.2018 14:09 | Son Güncelleme

Rusya'da gündeme bomba gibi düşen haber akıllara durgunluk verecek ayrıntılardan oluşuyor. Habere göre 12 yaşındaki bir kıza tecavüz eden sapık adam, bir başka adamı öldürerek yedi.

Pedofili, cinayet ve yamyamlık! Rusya bu haberi konuşuyor

21 yaşındaki Alexander Popoviç’in cesedi, St Petersburg’a 100 kilometre uzaklıktaki Novinka köyünde yer alan evinde bulundu.

Olayın hemen ardından maktülün eve kiracı olarak aldığı 22 yaşındaki adam ve 12 yaşındaki bir kız, olay mahallini yakmak üzereyken gözaltına alındı.

YİYECEK BİR ŞEY YOK DİYE, EV SAHİBİNİ YEDİLER

"Yiyecek başka bir şey yoktu" diyen ikili, adamı baltayla öldürdükten sonra yediklerini itiraf etti.

--12468020

CESEDİN KAFASI FIRINDA BULUNDU

Polisin çektiği görüntüler, evdeki vahşeti ortaya koydu. Alexander Popoviç’in kafası, evindeki fırında bulundu. Kolları kesilen adamın iç organları çıkartılmıştı. İkili, öldürdükleri adamın beynini pişirdiklerini de kabul etti.

12 yaşındaki kız için, ailesinin yaklaşık 10 gün önce kayıp alarmı verdiği ortaya çıktı. Bölgeye yaklaşık 2400 kilometre uzaklıktaki Soçi’de yaşayan kızın, sosyal medyada “Bir takipçiyi seviyorum. Onu kimselere vermem, o yalnızca benim. Başka kimseye ihtiyacım yok” ifadelerini kullandığı bildirildi.

Erkek de 12 yaşındaki kızla ilişkisi olduğunu polise itiraf etti.

Adam tutuklanırken, kız da devlet gözetimine alındı.

PARTNERMynet'i Bundle'dan da takip edin!Mynet'i Bundle'dan da takip edin!
Pedofili, cinayet ve yamyamlık! Rusya bu haberi konuşuyorPedofili, cinayet ve yamyamlık! Rusya bu haberi konuşuyor
ABD'den Hindistan'a yaptırım uyarısı!ABD'den Hindistan'a yaptırım uyarısı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
PEDOFİLİ cinayet yamyamlık Rusya St. Petersburg

En Çok Okunan Haberler

"Tecavüz" gecesinin görüntüleri ortaya çıktı!

"Tecavüz" gecesinin görüntüleri ortaya çıktı!

Mehmet Sait Sürer öldürüldü!

Mehmet Sait Sürer öldürüldü!

Batman'dan son dakika patlama haberi: 7 asker şehit

Batman'dan son dakika patlama haberi: 7 asker şehit

İşkadını hipnoz edilince korkunç gerçek ortaya çıktı! Ankara’da yan evdeki komşu…

İşkadını hipnoz edilince korkunç gerçek ortaya çıktı! Ankara’da yan evdeki komşu…

Aydemir Akbaş'tan üzücü haber!

Aydemir Akbaş'tan üzücü haber!

AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!

AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Afiyet Olsun., !!!
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Güneş fırtınası Dünya'yı vuracak

Güneş fırtınası Dünya'yı vuracak

Öğrencisiyle ilişkiye girdi, hamile kaldı! Ayrılmak istediğinde ise...

Öğrencisiyle ilişkiye girdi, hamile kaldı! Ayrılmak istediğinde ise...

Suudi büyükelçi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Suudi büyükelçi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Pedofili, cinayet ve yamyamlık! Rusya bu haberi konuşuyor

Pedofili, cinayet ve yamyamlık! Rusya bu haberi konuşuyor

ABD'den Hindistan'a yaptırım uyarısı!

ABD'den Hindistan'a yaptırım uyarısı!

Havuza atlayış denemesi felaketle sonuçlandı!

Havuza atlayış denemesi felaketle sonuçlandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.