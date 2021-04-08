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  4. Pegasus Hava Yolları uçuş ekiplerine, Kovid-19 aşısı uygulanmaya başlandı

Pegasus Hava Yolları uçuş ekiplerine, Kovid-19 aşısı uygulanmaya başlandı

08.04.2021 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pegasus Hava Yollarında görev yapan uçuş ekipleri, Kovid-19 aşısı olmaya başladı.

Pegasus Hava Yolları uçuş ekiplerine, Kovid-19 aşısı uygulanmaya başlandı

Şirketten yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliği içerisinde yürütülen uygulama kapsamında aşı yaptıran uçuş ekiplerinin, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün genelgesine uygun olarak aşıyı takiben 48 saat süreyle uçuşlarda görev almayacağı bildirildi.

MÜCADELEYE DEVAM MESAJI

Açıklamada, "Birincil önceliği misafirlerinin ve çalışanlarının sağlığı ve güvenliği olan Pegasus Hava Yolları, tüm dünyayı derinden etkileyen Kovid-19 salgınıyla mücadeleye devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Türk Hava Yolları (THY) uçuş ekibinde yer alan personelin aşıları, 6 Nisan Salı gününden itibaren yapılmaya başlamıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
pandemi koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

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