Pegasus uçuşlara ne zaman başlayacak? Açıklama geldi

Pegasus Genel Müdürü Mehmet Nane, şirketin sosyal medya hesabından paylaştığı mektupta şunları ifade etti:

"COVID-19 salgınıyla mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Bu zorlu günlerin sadece ülkemizi değil tüm dünyayı etkileyen sıra dışı bir dönem olduğunu biliyoruz. Biz de bu belirsizlik döneminde, siz değerli misafirlerimizle yeniden buluşacağımız güzel günler için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Nisan ayı içerisinde toplam 3 yeni uçağımızı teslim aldık. Uçaklarımız sizi dilediğiniz şehirlere uçuracakları günleri sabırsızlıkla bekliyor. İşini tutkuyla yapan, özverili ekiplerimiz de öyle...

'MAYIS SONU UÇUŞLARIMIZA İÇ HATLARLA BAŞLAMAYI PLANLIYORUZ'



Aklınızda havacılıkla ilgili birçok soru olduğunu tahmin edebiliyorum. Bunlardan ilki herhalde uçuşların başlama tarihiyle ilgilidir. Öncelikle şunu içtenlikle söylemek isterim ki uçuşların başlamasını en çok biz istiyoruz. Çünkü sîzleri ve gökyüzünü çok özledik. Ancak tekrar uçabilmemiz için birtakım şartların yerine gelmesi ve salgınla ilgili sağlık tablosunun iyileşmesi gerekiyor.