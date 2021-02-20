Pek çok ihtiyaca ayak uydurabilir router

Beyaz renkteki cihaz, 29mm kalınlıkta ve 210 gram ağırlıkta. Tabii ki tasarım tarafında dikkat çeken bir diğer detay ise, ayarlanabilir üçlü anten sistemine sahip olması. 5 dBi antenler, o anki duruma göre en iyi bağlantı çekimini sağlamak için gerçek zamanlı yoklamalar yapabiliyor.

Keenetic City’yi kurmak için ister PC’niz üzerinden web arayüzünü kullanabilir, isterseniz de Keenetic’in mobil uygulamasını kullanabilirsiniz. Uygulamanın Android ve iOS işletim sistemli cihazlar için ücretsiz olarak indirilebildiğini belirtelim ve uygulamanın Türkçe dil desteği sunduğunu da belirtelim.

Şunu da eklemekte fayda var. Mobil uygulama ile PC’deki web arayüzü hemen hemen aynı tasarımda, gayet açıklayıcı ve basit kullanım sunuyorlar.

Biz kurulumlarda öncelikle mobil uygulamayı tercih ediyoruz. Zaten her şey Türkçe ve gayet açık. Birkaç dakika içinde işlemleri halledip kullanıma geçiş yapabiliyorsunuz. Ürünü istemci, genişletici ya da access point yani erişim noktası modlarından seçim yaparak kullanabiliyorsunuz. Bu arada, istediğiniz vakit çalışma modunu da yine ayarlardan kolaylıkla değiştirebilirsiniz.

580MHz işlemci, 64MB DDR2 RAM ve 16MB flash bellek gibi teknik detayları bünyesinde barındıran ürün, toplamda 4 adet ethernet portuna sahip ve bunlar saniyede 100MB değerini veriyor. 2.4 ve 5GHz dual band desteği bulunan ürün, 2.4GHz’da 300mbit’e kadar, 5GHz ağda da 433mbit’e kadar hız sunabiliyor.