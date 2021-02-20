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Pek çok ihtiyaca ayak uydurabilir router

20.02.2021 14:04 | Son Güncelleme:
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Pek çok ihtiyaca ayak uydurabilir router

Keenetic ,City router ile makul fiyata iyi ve güvenli bir kablosuz bağlantı ihtiyacı olanlar için tercih edilebilecek, kullanımı kolay bir ürünle karşımıza çıktı

Beyaz renkteki cihaz, 29mm kalınlıkta ve 210 gram ağırlıkta. Tabii ki tasarım tarafında dikkat çeken bir diğer detay ise, ayarlanabilir üçlü anten sistemine sahip olması. 5 dBi antenler, o anki duruma göre en iyi bağlantı çekimini sağlamak için gerçek zamanlı yoklamalar yapabiliyor.

Keenetic City’yi kurmak için ister PC’niz üzerinden web arayüzünü kullanabilir, isterseniz de Keenetic’in mobil uygulamasını kullanabilirsiniz. Uygulamanın Android ve iOS işletim sistemli cihazlar için ücretsiz olarak indirilebildiğini belirtelim ve uygulamanın Türkçe dil desteği sunduğunu da belirtelim.

Şunu da eklemekte fayda var. Mobil uygulama ile PC’deki web arayüzü hemen hemen aynı tasarımda, gayet açıklayıcı ve basit kullanım sunuyorlar.

Biz kurulumlarda öncelikle mobil uygulamayı tercih ediyoruz. Zaten her şey Türkçe ve gayet açık. Birkaç dakika içinde işlemleri halledip kullanıma geçiş yapabiliyorsunuz. Ürünü istemci, genişletici ya da access point yani erişim noktası modlarından seçim yaparak kullanabiliyorsunuz. Bu arada, istediğiniz vakit çalışma modunu da yine ayarlardan kolaylıkla değiştirebilirsiniz.
580MHz işlemci, 64MB DDR2 RAM ve 16MB flash bellek gibi teknik detayları bünyesinde barındıran ürün, toplamda 4 adet ethernet portuna sahip ve bunlar saniyede 100MB değerini veriyor. 2.4 ve 5GHz dual band desteği bulunan ürün, 2.4GHz’da 300mbit’e kadar, 5GHz ağda da 433mbit’e kadar hız sunabiliyor.

Diyelim ki modeminizin performansından memnun değilsiniz ve evinizde bağlantı düzeyinin düşük olduğu, yani kör nokta olarak da adlandırılan kısımlar var. Bu durumda Keenetic City’yi uygun bir konuma yerleştirerek genişletici modunda çalıştırabilir ve bu sayede daha yüksek hızda kablosuz bağlantı elde edebilirsiniz.

Keenetic City’yi daha evvel de belirttiğimiz gibi router olarak kullanabilir, ya da istediğiniz an çalışma modunu değiştirerek farklı ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Örneğin, Genişletici modunu seçtiğinizde, cihaz buna birkaç dakika içinde ayak uyduruyor ve kullanıma hazır hale geliyor. Seçimi yaptıktan sonra bağlantılar kısmına gitmeli ve genişletmek istediğiniz ağı bularak seçmelisiniz.

Burada bir önemli nokta da cihazı “ölü bölge” olarak nitelendirilen konuma göre en uygun yere konumlandırmanız gerekiyor.
Diyelim ki farklı marka bir modeme sahipsiniz ve çok da masraf yapmadan daha iyi bir kablosuz ağ performansı istiyorsunuz. Evet, Keenetic router alarak uygun fiyata iyi bir çözüm elde edebilirsiniz.

ÜRÜNÜN MESH SİSTEMİNE DE DESTEK VERDİĞİNİ BELİRTELİM

Diğer Keenetic cihazlarla da uyumlu çalışabilen cihaz, bu sayede aynı ev ya da ofiste, hangi bölgeye giderseniz gidin tek bir büyük ağda internete bağlı kalmanızı ve bağlantıda kesintilerin yaşanmamasını sağlıyor.

Amazon Prime ya da Netflix gibi abonelikleriniz var ve bir yandan sosyal medyada gezinirken bir yandan da bu servisler üzerinden yüksek çözünürlüklü filmler ve diziler izlemek istiyorsanız, Keenetic City’nin uygun bir çözüm olduğunu söyleyebiliriz. Tabii online oyunlarda da iyi bir kablosuz bağlantı performansı mümkün.

Tüm bunları yaparken de hem güvenlik hem de yönetim faktörlerini unutmamak gerekiyor. Siber tehditlere karşı koruma sunan Keenetic, aynı zamanda reklam engelleme, ebeveyn kontrolü, misafir ağı gibi detayları da teknoloji severlere sunuyor. Bu sayede ağa hangi cihazlar bağlanıyor, hangi günler bağlanabilir, bağlantı hızı ne olabilir gibi detayları düzenleyebiliyorsunuz.

İnceleme videosunu izlemek için buraya tıklayınız


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