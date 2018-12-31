Pekin Büyükelçisi Önen yeni yıla Türk öğrencilerle girdi

PEKİN (AA) - Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, yeni yıla Türk öğrencilerle birlikte girdi.

Büyükelçi Önen, çoğunluğu öğrenci olan Türkler tarafından başkent Pekin'de düzenlenen yılbaşı etkinliğine katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Önen, Türkiye’den binlerce kilometre uzaktaki gurbetçilerin yeni yıl coşkularına ortak olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Pekin'de yaşayan vatandaş ve öğrencilerimizin düzenlendiği yılbaşı eğlencesine iştirak edip yeni yıl coşkularına ortak olduk. 2019 yılının insanlık için barış ve huzurun egemen olduğu, Türkiye-Çin ilişkilerinin daha da köklenerek derinleştiği bir yıl olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

