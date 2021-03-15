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Pekin'de kum fırtınası: Hava kirliği seviyesi 160 kat arttı

15.03.2021 15:59 | Son Güncelleme:
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Pekin'de kum fırtınası: Hava kirliği seviyesi 160 kat arttı

Çin'in büyük bir bölümünde etkili olan kum fırtınası, başkent Pekin'de hava kirliliğinin görülmedik seviyeye çıkmasına neden oldu. Son 10 yılın en şiddetli kum fırtınasında hava kirliliği, izin verilen seviyenin 160 kat üstüne çıktı.

Çin'in büyük bir bölümünde etkili olan kum fırtınası, başkent Pekin'de hava kirliliğinin görülmedik seviyeye çıkmasına neden oldu. Son 10 yılın en şiddetli kum fırtınasında hava kirliliği, izin verilen seviyenin 160 kat üstüne çıktı.

Pekin'i saran ve kıyamet filmlerindeki sahneleri andıran turuncu toz bulutu nedeniyle yüzlerce uçuş iptal edildi.

Çinli yetkililer, kum bulutlarının İç Moğolistan özerk bölgesinden geldiğini söylüyor.

Şiddetli kum fırtınaları Moğolistan'da en az altı kişi yaşamını yitirirken onlarca kişiden haber alınamadığı haber veriliyor.

Pekin

'Dünyanın sonu gelmiş gibi'

Çin'de yayımlanan Global Times gazetesinin haberine göre, kum fırtınası Pekin dahil en az 12 kentte etkili oldu. Toz bulutlarının bu gece dağılmaya başlaması bekleniyor.

Reuters ajansına konuşan Flora Zou adlı bir Pekinli "Dünyanın sonu gelmiş gibi. Bu tür havalarda dışarı çıkmak istemiyorum" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü WHO, hava kalitesinin güvenlik seviyesini, havadaki parçacıklı madde (PM) yoğunluğuna göre belirliyor.

Fransız AFP haber ajansı, Global Times'a dayanarak PM 10 seviyesinin altı kent merkezinde metreküp başına 8.100 mikrogramın üzerine çıktığını aktardı.

WHO, hava kalitesi açısından 0-54 seviyesini "iyi", 44-154 seviyesini de "orta" diye tanımlıyor.

Çin

AFP, okullara tüm sınıf dışı aktiviteleri iptal etmeleri çağrısı yapıldığını ve solunum güçlüğü sorunu yaşayanların evlerinde kalmalarının tavsiye edildiğini bildirdi.

Pekin'de sık sık kum fırtınaları görülüyor. Ancak kömürle çalışan yeni santrallerin yasaklanması, trafiğe çıkan araç sayısının sınırlanması ve ağaçlandırma gibi önlemlerle hava kalitesi önemli oranda arttı.

Fakat Pekin'in çevresindeki bölgelerde hava kirliliğinin arttığı belirtiliyor.

Çevre örgütü Greenpeace'ten bir aktivist, bunun "yoğun sanayi faaliyetinden kaynaklandığını" söyledi.

Söz konusu aktivist, bu faaliyetlerin aşırı hava olayları ve çölleşmeden kaynaklanan kum fırtınalarının şiddetini artırdığını belirtti.

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