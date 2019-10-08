Pekinel kardeşlerin hedefi 500 bin çocuğu müzikle buluşturmak

YASEMİN KALYONCUOĞLU - Dünyaca ünlü piyanist Güher ve Süher Pekinel kardeşler, 10 yılı aşkın süredir yürüttükleri 3 ayrı eğitim projesi ile iki sene sonra toplamda 500 bin çocuğa ulaşarak, dünya sahnelerinde Türkiye'yi tanıtan isimlerin sayısını artırmayı hedefliyor.

Müziğin, çocuklar üzerinde çok daha derin bir etkisi olduğunu vurgulayan Pekinel, şunları ifade etti:

"Son köye kadar erişmek istiyoruz. Durumu iyi olan okullar zaten ödeyebiliyorlar hocalarının ücretlerini ama Anadolu'daki okulların çoğu bunu yapamıyor. QNB Finansbank sayesinde hocalarımızı eğittik. Programın, 3 yıl boyunca bunun, sürdürülebilir olup olmadığını denedik, teyidini aldık. Bu yıl, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek, 1200 öğretmenle Anadolu'nun 40 iline erişeceğiz. 200 bin okul öncesi ve ilköğretim çocuğuna eğitim vermiş olacağız. Bu bizim için konserde duyduğumuz mutluluğun da üstünde bir mutluluk."

- "Hedefimiz iki sene sonra 500 bin çocuğa ulaşmak"

Süher Pekinel ise eğitim süresince ailelerin de çocuklarıyla gelip dersleri dinlediğini, Anadolu'da insanların öğrenmek için istekli olduklarını kaydetti.

Pekinel, "Güher- Süher Pekinel Anadolu Carl Orff Eğitimi projesini MEB ile yürütüyoruz. Hedefimiz iki sene sonra 500 bin çocuğa ulaşmak. MEB ile iş birliği içerisinde, iki eğitim öğretim döneminde toplam 6 müzik öğretmeni, Salzburg Mozarteum Enstitütüsü'nde burslu olarak İngilizce eğitimlerinin adından Orff Schulwerk alanında, en iyi ve uluslararası eğitimi alıyorlar. Bu öğretmenler Türkiye'ye dönüşlerinde Anadolu'da devlet okullarında, okul öncesi ve müzik öğretmenlerine seminerler verdi. Seminer alan öğretmenler, kendi il ve ilçelerinde bunu diğer öğretmenlere ve ardından çocuklara aktardı. Bu bir çember gibi birbirine bağlı büyüyor." şeklinde konuştu.