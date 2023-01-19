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Pekmezi böyle tüketmek kansere neden oluyor! Mutfaktaki gizli tehlike

19.01.2023 20:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahvaltıların vazgeçilmezi pekmez içerisinde yüksek vitamin ve mineral bulunduruyor. Kemik ve diş sağlığından depresyona, tansiyondan bağırsak sağlığında pek çok faydası bulunan pekmez tam bir antioksidan kaynadığıdır. Pekmezin faydaları listesi uzayıp gidiyor. Peki ya zararları? Şifa niyetine yediğimiz pekmez, kanserojen olabilir mi?

Pekmezi böyle tüketmek kansere neden oluyor! Mutfaktaki gizli tehlike

Bazı besinlerin yanlış tüketimi kanser başta olmak üzere hastalıkların oluşmasında rol oynayabiliyor. Pekmez de bunlardan biri. Severek tükettiğimiz kahvaltılıklardan biri olan pekmez her ne kadar sağlıklı olsa da saklama ve kullanım koşulları hastalık oluşumuna sebep olmaması açısından önem arz eder.

PEKMEZ ALIRKEN DİKKAT EDİN

Pekmezin üretimi sırasında yüksek ısılarla karşılaşmaması gerekiyor. Düşük ısıda pişmiş pekmez çok sağlıklıyken yüksek ısıda pişenler ise kanserojen madde içeriyor. O yüzden pekmez alırken, aldığımız yerin doğru tekniklerle pekmez ürettiğinden emin olmamız çok önemli.

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PEKMEZİ BÖYLE TÜKETMEK TEHLİKELİ

Diyetisyen Eda Ünal pekmez tüketiminde dikkat çeken noktalara değinerek,

-"Pekmez özellikle gelişim çağında olan çocuklarda ve bağışıklığı güçlendirmek amacıyla yetişkinlerde de kullandığımız bir besin, sıklıkla tercih ediyoruz. İçerdiği şeker oranından dolayı yetişkinlerde bir veya iki yemek kaşığını uygun porsiyon olarak görüyoruz, küçük çocuklarda da bir veya 2 tatlı kaşığı şeklinde yükletilmesini öneriyoruz. Sabahları aç karnına tüketilmesinden ziyade kahvaltıda protein, karbonhidrat, yağ dengesinin bulunduğu bir tabakta ekstra olarak ekleyerek tüketilmesini öneriyoruz. Özellikle küçük çocuklarda yedikleri yiyeceklerde şeker kullanmak yerine pekmezi tatlandırıcı olarak kullanabiliyoruz. Kremsi bir yapıda olduğu için çikolata gibi ekmeğin üzerine sürerek veya tatlıların üzerine ekleyerek tatlandırma özelliğinden yararlanabiliyoruz. Pekmez yüksek sıcaklıklarda pişirerek kullanıldığında, 70 santigrat derecenin üzerine çıktığında kanserojen madde bulunabileceği için dikkatli kullanılmasında fayda var" sözlerine yer verdi.

Pekmezin kapağını açtıktan sonra buzdolabında tutmak gerek. Eğer donarsa benmari usulü ile 70 derece ısıyı geçmeden çözmek gerek.

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